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„Kényszerítették, hogy egyen, és tartsa vissza a hányását” – Luxushotelben találták holtan a híres influenszert, borzalmas titokra derült fény

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyermekkori trauma
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 14:30
bántalmazásinfluenszer
Rejtélyes pirulák, alkoholosüvegek és egy mozdulatlan test a méregdrága hotelszoba ágyán. Sokkoló részletek láttak napvilágot a 40 évesen elhunyt sztár, Hilde Lynn Helphenstein tragédiájáról: kiderült, hogy gyerekként egy horrorisztikus szektában kínozták.
Bors
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Rejtélyes körülmények között hunyt el a művészvilág egyik legmegosztóbb és legbevállalósabb alakja, Hilde Lynn Helphenstein. A Jerry Gogosian néven híressé vált, mindössze 40 éves influenszert a brazíliai São Paulo egyik luxusszállodájában találták holtan, nem sokkal azután, hogy plasztikai műtéten esett át. A helyszínelők gyógyszeres dobozokat és alkoholt találtak a holttest mellett, de az igazi dráma nem a hotelszobában, hanem a nő múltjában rejlik. Most előkerült egy megrázó vallomás, ami mindent megváltoztat.

Újabb információk láttak napvilágot Jerry Gogosian haláláról
Újabb információk láttak napvilágot Jerry Gogosian haláláról Fotó: Pexels / Pexels

Jerry Gogosian titkos múltja: egy horrorintézetben törték meg

Ez egy szekta volt

 – írta a kaliforniai művész, akit még kislányként zártak be a szögesdróttal körbekerített intézetbe, pusztán azért, mert nehezen viselte a szülei válását.

A bentlakásos iskola falai között azonban nevelés helyett szisztematikus kínzás és nyilvános megaláztatás várta. Hilde legsötétebb emléke egy olyan büntetés volt, amit ép ésszel fel sem lehet fogni.

Ételmaradékkal dobálták a zokogó kislányt

A kezelés, amit el kellett viselnem, magában foglalta azt is, hogy kényszerítettek, hogy megegyem a saját hányásomat több száz ember előtt, akik közben étellel dobáltak engem

– írta még életében Hilde a blogjában.

Egykori iskolatársa és barátnője, a 44 éves Meaghan Richter a New York Postnak megerősítette a horrorba illő jeleneteket. Elmondta, hogy Hilde a bekerülésekor a stressztől képtelen volt megtartani az ételt, de orvos helyett a személyzet terrorizálta – írja a Daily Star.

A személyzet egyszerűen kínozta őt. Kényszerítették, hogy egyen, és tartsa vissza a hányását

– nyilatkozta Meaghan, hozzátéve, hogy a zokogó lányt a földön rángatták végig a dühöngő nevelők.

Az influenszer hiába próbált segítséget kérni a szüleitől, az iskolában némasági fogadalmat kényszerítettek rá, a ritka hazatelefonálásokat pedig szigorúan figyelték a fegyőrként viselkedő tanárok. Hilde a halála előtt elismerte: a gyerekkori trauma örökre tönkretette a lelkét.

Az igazság az, hogy egy részem ott összetört, és attól tartok, soha nem fog meggyógyulni

– vallotta be utolsó írásainak egyikében a tragikus sorsú sztár.

 

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