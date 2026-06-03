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A halálba plasztikáztatta magát? Gyógyszerek és alkohol közt találtak rá a népszerű influenszer

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors influenszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 06:00
elhunyttúladagolásalkohol
Holtan találták Sao Pauló-i luxushotelében a mindössze 40 éves amerikai influenszert, Hilde Lynn Helphensteint. A Jerry Gogosian néven ismert sztárt a saját plasztikai sebésze fedezte fel az ágyában, a holttest mellett rejtélyes tabletták és egy üres vodkásüveg hevert.
Bors
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Hilde Lynn Helphensteinért rajongott az internet. A 40 éves kaliforniai influenszer tűéles kritikáival és humorával több mint 150 ezer követőt gyűjtött össze az Instagramon, miközben olyan óriásokkal dolgozott együtt, mint a Sotheby’s vagy a Playboy. A látszólag tökéletes élet mögött azonban sötét titkok lappanghattak: a nő Brazíliába utazott, hogy kés alá feküdjön, a szépészeti beavatkozás utáni felépülés viszont végzetes tragédiába torkollott.

A tragikus sorsú influenszer utolsó posztjaiban még vidáman jelentkezett be Brazíliából
A tragikus sorsú influenszer utolsó posztjaiban még vidáman jelentkezett be Brazíliából Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Sokkoló látvány fogadta a sebészt

Május 31-én a plasztikai sebésze hiába próbálta telefonon elérni a sztárt, így a szálloda személyzetével együtt nyitotta rá az ajtót az ötcsillagos hotelszobára. A látványtól mindenkinek elakadt a lélegzete.

Ott feküdt élettelenül az ágyban

– tudatta a hatóságokkal a sokkoló részleteket a személyzet. A testét ráadásul aggasztó nyomok vették körül: egy teljesen üres vodkásüveg, egy összetört pohár a földön, és számos azonosítatlan tabletta – írja a brit Mirror.

Nem ez volt az elhunyt influenszer első túladagolása

A sebész a rendőrségnek elárulta: nem ez volt az első vészjósló jel. Nem sokkal korábban már be kellett vinnie az influenszert a sürgősségire egy lehetséges túladagolás miatt, mert a nő bizonyos szerekkel élt.

A helyi rendőrség egyelőre gyanús halálesetként vizsgálja az ügyet. A rajongókat teljesen taglózta le a hír, különösen azért, mert Hilde utolsó posztjaiban még kicsattant az energiától, és boldogan mesélt a brazíliai utazásáról. Senki sem sejtette, hogy ezek a nő utolsó napjai.

 

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