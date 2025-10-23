Nagy a baj: Tovább terjed a zombi-vírus – a hatóságok versenyt futnak az idővel

Az amerikai hatóságok versenyt futnak az idővel, miután Floridában újabb esetet regisztráltak a rettegett „zombiszarvas-betegségből”. A kór hivatalos neve Chronic Wasting Disease (CWD), és 100 százalékos halálozási aránnyal pusztítja a szarvasállományt. A második fertőzött állatot Holmes megyében, az Alabamai határ közelében találták elütve – a boncolás során derült ki, hogy hordozta a vírust.

Egyre veszélyesebb a zombi-vírus

Fotó: MMCez / Shutterstock

A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission szerint a betegség visszaszorítására azonnal vészhelyzeti intézkedéseket vezettek be. Mint közölték, „átfogó mintagyűjtési és megfigyelési tervet indítottak, hogy a fertőzés ne terjedhessen tovább az észlelt területen kívül.” A mostani eset alig egy mérföldre történt az első, 2023-as fertőzéstől – vagyis a kór ismét ugyanazon a környéken ütötte fel a fejét.

A „zombiszarvas-betegség” elnevezés a fertőzött állatok ijesztő tüneteiből ered: drasztikus fogyás, koordinálatlan mozgás, nyáladzás, lógó fülek, remegés és kimerültség. A beteg szarvasok gyakran elvesztik ösztönös félelmüket az emberektől, és céltalanul kóborolnak – innen a hátborzongató név. A kórokozó egy hibásan hajtogatott fehérje, az úgynevezett prion, amely az agyban szaporodva lassan elpusztítja az idegrendszert.

A szakértők szerint a CWD az egyik legnagyobb fenyegetés Észak-Amerika szarvasállományára nézve. Mivel a betegség akár három évig is lappanghat, mielőtt tüneteket mutat, a vadbiológusok nehezen tudják nyomon követni és elkülöníteni a fertőzött egyedeket. A vírus ráadásul a talajban is megmaradhat, így a fertőzött területek hosszú távon veszélyesek maradnak.

Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a betegség emberre is átterjedne, ám az amerikai Járványügyi Központ (CDC) figyelmezteti a vadászokat: ne fogyasszanak olyan húsból, amely fertőzött állatból származhat. A vizsgálatot csak elpusztult szarvasok agy- és nyirokmintáiból lehet elvégezni.

Az Egyesült Államokban eddig 35 államban és több mint 500 megyében mutatták ki a CWD-t. A legtöbb esetet Texasban, Pennsylvaniában és Michiganben regisztrálták. Floridában mintegy 625 ezer fehérfarkú szarvas él, és a szakértők attól tartanak, hogy a járvány hosszú távon súlyos ökológiai következményekkel járhat.