Összeomlott a házaspár: műtéten esett át a férj, a szövődmény átírta az életét

Mike Sugerman és Janice Wright Sugerman több mint négy évtizede alkotnak egy párt. A házaspár a nyugodtabb évekre készült, amikor 2022-ben egy váratlan műtéti szövődmény teljesen megváltoztatta az életüket.

A férj lebénult, a házaspár mégsem tört össze.

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A házaspár minden nehézség ellenére összetart

Mike, a San Franciscóban ismert televíziós és rádiós újságíró 2022 februárjában aortabillentyű-műtéten esett át. Bár az operáció sikeresnek tűnt, a férfi a beavatkozás után deréktól lefelé lebénult. Később úgy fogalmazott, hogy ő volt azon ritka esetek egyike, akiknél a műtét után ez a súlyos szövődmény kialakult. A 71 éves férfinek felesége azóta is a legnagyobb támasza. Janice azonban nem szereti, ha gondozóként emlegetik. Úgy érzi, továbbra is ugyanaz a kapocs köti össze őket, mint korábban: társak, akik kölcsönösen gondoskodnak egymásról.

A pár még újságíróként ismerkedett meg, és idén ünnepelték 44. házassági évfordulójukat. Két fiuk született, akik ma már családos emberek, így Mike és Janice nagyszülőként is élvezhetik az életet. A bénulás után azonban mindkettejüknek alkalmazkodnia kellett az új helyzethez. Janice bevallotta, hogy sokáig gyászolta a régi életüket. Hiányzik neki például, hogy férje besétáljon a szobába vagy együtt táncoljanak.

A fordulópont körülbelül egy évvel később érkezett el. Egy hétköznapi bevásárlás során összevesztek egy áruházban. Utólag mindketten rájöttek, hogy ez valójában jó jel volt: Janice már nem sajnálattal fordult férjéhez, hanem ugyanúgy viszonyult hozzá, mint korábban. Ekkor érezték először, hogy visszataláltak a régi önmagukhoz. Ma közösen készítik az I'm Still Rolling című podcastet, amiben az élet kihívásairól beszélgetnek. Elmondásuk szerint szeretnék, ha saját történetük másoknak is erőt és reményt adna, írj a People.