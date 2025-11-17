Ismét gyászol a Republic: újabb oszlopos tagot vesztettek el

A Republic együttes, ami nemrég újra kiadta 35 év után az Indul a Mandula című albumukat, pár hete sajnálatos módon ismét elvesztett egy oszlopos tagot. A zenekar frontembere, Boros Csaba lapunknak elmesélte, milyen is volt vele dolgozni és elárulta, mennyire viselte meg az együttest a halála. Kiss Gyula Zsolt 59 évesen távozott el közülünk.

A Republic frontembere elárulta, milyen is volt Gyuszi bácsival dolgozni (Fotó: Flajsz Peter)

Egy zenekar nemcsak a fellépőkből áll, hanem a rengeteg emberből is, akik a kevésbé feltűnő háttérmunkákat végzik. Így van ez a Republic együttesnél is.

Gyuszi bácsi... hiába volt fiatalabb, mint én, mert nekünk ő marad a legendás sofőr. Olyan csillogó szemekkel szokott várni minket a színpad mögött, amiből érződött, hogy mennyire büszke, hogy itt lehet velünk. Úgy ismerte az utakat, mint senki más, és soha életében nem használt semmilyen eszközt hozzá

– mesélte lapunknak Boros Csaba.

A Republic együttes soha nem feledi Gyuszi bácsit

Természetesen tudtuk, hogy vannak egészségügyi gondjai, de soha nem gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan történik minden. A zenekar nevében mondhatom, hogy a szívünkbe zártuk és nem fogjuk elfelejteni a legendás Gyuszi bácsit

– árulta el a frontember.

Most közölte a Republic a gyászhírt (Fotó: Mediaworks archívum)

Az együttes nem felejti azt a sok együtt töltött pillanatot és a legendás sztorikat, amik a buszban elhangzottak. Gyuszi bácsi a zenekar oszlopos tagja volt.

A koncertek végén mindig felsorolok mindenkit, nem csak azokat, akik a színpadon vannak. Volt, amikor kihagytam Gyuszi bácsit és olyankor ilyen furán nézett rám. Nem tudtam elégszer elmondani neki, hogy sajnálom, majd holnap

– mondta lapunknak Boros Csaba.

Feketébe borult a Republic jubileuma

Borzasztó volt hallani, amikor kiderült, hogy tényleg elhunyt. Teljesen megrázta az egész csapatot, de elértünk abba a korba, amikor eltávoznak a barátaink. Az album újra kiadása így persze kicsit más hangulatban telik, mint ahogy elképzeltük, de mennünk kell tovább

– számolt be a zenekarról a frontember.