Szörnyű halált haltak Ötzi megtalálói - 35 éve szedi áldozatait az alpesi jégember átka

Ötzire 1991. szeptember 19-én talált rá egy német nyugdíjas pár, Erika és Helmut Simon. Ők az olasz – osztrák határán, az Ötz-völgyi-Alpokban találtak meg jégbe fagyba. Maga a megtalálása szenzáció volt akkor, de már 35 éve népszerű a jégember. Jelenleg a bolzanói Dél-Tirol Régészeti Múzeumban őrzik a leletét, egy speciális hűtőkamrában.

Ötzi, a jégember megtalálásának története

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Nem gondolták, hogy Ötzi, a jégember ekkora különlegesség

A Simon házaspár gyanútlanul ment túrázni, és véletlenül letértek az útról, amikor egy meztelen férfitestet találtak az olvadó gleccserben. A páros azt hitte, egy szintén eltévedt túrázó holttestére találtak rá, de később bizonyosodott be, hogy ennél többről van szó. A megtalálást követően két alpinista is felkereste a helyet, amikor egy régi jégcsákányt találtak, ezt követően értesítették csak a rendőrséget.

A nyomozás során először egy Carlo Capsoni nevű, eltűnt olasz zenetanárra gondoltak, aki még 1941-ben tűnt el. A talált jégcsákány viszont sokkal régebbről származik, és hamarosan előkerültek más őskori tárgyak is, ezek alapján vált egyértelművé, hogy a talált test több ezer éves.

A maradványt megvizsgálva a tudósok egy körülbelül 45 éves, 158 centiméter magas és 50 kilogrammos, sötét hajú, kreol bőrű, szakállas férfinak írták le Ötzit. Meleg, különböző állatok szőréből készült ruházatot viselt, volt rajta sapka, ágyékkötő, lábszárvédő, vastag kabát, bőrcipő és egy mogyoróvesszőből készült hátizsák. Mivel melegen öltözött, így nem gondolnak fagyhalálra, viszont a halála rejtély volt még a tudósok számára is. Későbbi kutatások után derült ki, hogy Ötzit megtámadták, viszont a halál pontos okát nem tudták tisztázni. A jégember amúgy sem volt makkegészséges, a vizsgálatok alapján Lyme-kóros volt és laktózérzékeny, emellett érelmeszesedésben is szenvedett.

Ötzi testét a Dél-Torinói Régészeti Múzeumban lehet megtekinteni

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A vizsgálatok során igyekeztek minél több információt szerezni az ősember életmódjáról, származásáról, ezért hatalmas tudományos jelentőséggel bír a múmia. A test mellett egy rézbaltát is találtak, a réz akkor ritka értékes fém volt, ebből adódóan Ötzi rangos személy lehetett. Legutóbbi kutatások bizonyították, hogy Ötzi gyomrában élő organizmus van, és egy bizonyos élesztőgomba szaporodott benne, amiből később kovászos kenyeret készítettek.