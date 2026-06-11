„A hiányzó kezével mobilozott” – Hatalmasat égett a rendőr, most egy gúnyos tortán röhög az internet

Hatalmas port kavart a közösségi médiában az a videó, amin egy floridai rendőr megbüntetett egy Katie nevű influenszert. A dolog szépséghibája csupán annyi, hogy a félkezű nő ellen vezetés közbeni mobilozás miatt indult eljárás. Bár a felháborító ügyet azóta ejtették, Katie most egy olyan meglepetést kapott a helyi cukrászdától, amitől azonnal tátva maradt a szája.
A hihetetlen történet még februárban kezdődött, amikor a Palm Beach megyei seriffhelyettes félreállította az autójával közlekedő nőt. A testkamera felvételei szerint a rendőr váltig állította, hogy látta a szabálytalanságot.
Elhajtott mellettem, miközben a jobb kezében tartotta és nyomkodta a telefont
– kötötte az ebet a karóhoz a zsaru.
Katie ekkor felemelte a jobb karját, megmutatva a rendőrnek, hogy nincs is jobb keze, majd nevetve megkérdezte: „Nyilvánvalóan nem. Nem akarja inkább annyiban hagyni a dolgot?” A rendőr azonban nem tágított, sőt, egészen odáig ment, hogy megkérte a nőt: esküdjön meg „Istenére”, hogy nem mobilozott. Amikor Katie erre ismét a hiányzó végtagját emelte fel, a hivatalos szerv csak annyit bírt mondani: „A másik kezét emelje fel!”
A felvétel futótűzként terjedt el az interneten, a felháborodás hatására pedig a hatóságok végül bizonyítottság hiányában ejtették a 116 dolláros bírságot. A sztori azonban itt még nem ért véget. A helyi Dairy Queen gyorsétterem ugyanis úgy döntött, stílusos és felejthetetlen ajándékkal lepi meg a környék hősét: egy egyedi készítésű tortát küldtek neki.
A fehéren tündöklő édességen egy ehető mobiltelefon és egy kézfej nélküli kar díszelgett, a tetejére pedig a rendőr által hajtogatott, azóta mémmé vált mondatot írták: „Istenemre mondom”.
Katie teljesen elképedt, amikor kibontotta a dobozt, és azonnal nevetésben tört ki.
Ó, ez nagyon jó! Ez sokkal jobb, mint amire számítottam. Ez tényleg csúcsminőség... a létező legjobb torta. Isten bizony, ez a legjobb torta!
– lelkendezett a fiatal nő.
Katie a People magazinnak elárulta, hogy a hatalmas felhajtást végül sikerült jó célra fordítania. A botrány után ugyanis webshopot indított a rendőr elhíresült mondatával ellátott pólókkal, a bevételek egy részét pedig egy gyermekkórháznak adományozza.
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