Itt a vége: lehúzza a rolót a magyarok egyik kedvenc étterme

Lezárul egy fontos fejezet a hazai gasztronómiában: 2026. július 31-én befejezi jelenlegi formájában működését a tatai Platán Gourmet Restaurant. Az étterem különleges helyet foglal el a magyar vendéglátás történetében, hiszen ez volt az első és mindmáig egyetlen vidéki étterem, amely két Michelin-csillagot szerzett.

Bezárja kapuit a népszerű étterem.

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Búcsú egy legendás étteremtől

A változás kizárólag a Platán Gourmet Restaurantot érinti. A Platán Tata komplexum többi egysége, köztük a Bib Gourmand minősítésű Platán Bisztró, valamint a Michelin One Key elismeréssel rendelkező Platán Udvarház továbbra is változatlanul fogadja a vendégeket. A döntés összefügg Pesti István távozásával, aki az elmúlt több mint egy évtizedben meghatározó szerepet játszott az étterem szakmai sikereiben. A séf elmondása szerint a lezárás gondolata már hosszabb ideje foglalkoztatta, mivel a tatai munka 11 éve jelentős energiát igényelt tőle. Jövőbeli terveiről egyelőre nem beszélt.

Pesti István vezetésével a Platán Gourmet olyan eredményeket ért el, amik korábban példátlanok voltak a magyar vidéki gasztronómiában. Az étterem bebizonyította, hogy nemcsak a fővárosban lehet nemzetközi szinten is elismert fine dining élményt létrehozni. A változásokkal párhuzamosan a szakmai befektetőként jelen lévő Costes Csoport is kiszáll a projektből. Gerendai Károly közlése szerint a tulajdonosi szerepvállalás során arra törekedtek, hogy a kiemelkedő szakmai színvonal mellett hosszú távon fenntartható üzleti modellt alakítsanak ki, azonban ebben nem sikerült áttörést elérni.

A Platán Gourmet bezárása ismét ráirányítja a figyelmet arra a kérdésre, hogy a csúcsgasztronómia vidéki környezetben mennyire működtethető tartósan. Az étterem több éven át egyedülálló szereplője volt a magyar gasztronómiai életnek, helyét egyelőre nem töltötte be más vidéki étterem. Azok, akik még szeretnék megtapasztalni az étterem kínálatát, július 31-ig foglalhatnak asztalt a Platán Gourmet Restaurantba, tudta meg az Origo.