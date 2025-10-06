Most jött a szívet szaggató hír: kóbor kutyák marcangoltak halálra egy 3 éves kisgyermeket

Borzalmas tragédia rázta meg szombat délután a romániai Vrancea megyei Mărășești városát, miután egy hároméves gyermek holttestét találták meg egy csatornában.
A Vrancea megyei rendőrség tájékoztatása szerint az elsődleges vizsgálatok alapján a kisgyermek halálát kutyatámadás okozta. Az ügyben büntetőeljárás indult, a közfelháborodás azonban egyre nagyobb a tragédia óta. Az ügyben már Diana Buzoianu, környezetvédelmi miniszter is megszólalt, aki a a helyi hatóságok felelősségét firtatta.
A belterületen lévő állatokra vonatkozóan már létezik egy nagyon világos jogszabály, a polgármestereknek minden szükséges jogkörük és kötelezettségük megvan ahhoz, hogy beavatkozzanak ilyen esetekben. A helyi hatóságok feladata, hogy biztosítsák a polgárok biztonságát a jogszabályban meghatározott intézkedésekkel. Tehát a törvény létezik, de alkalmazni is kell
- idézi a Maszol Buzoianu szavait.
Az eddigi információk alapján a rendőrség szerint hároméves kisgyermek halálát kóbor kutyák támadása okozta. A portál szerint a gyermek eltűnését a szülők nem jelentették a hatóságoknak, a tragédia pedig a város egy olyan területen történt, ahol rendezetlenül halmozzák fel a szemetet, és rengeteg a kóbor kutya.
A tragédia kapcsán a város polgármestere, Adrian Toderasc, elismerte, hogy a kóbor kutyák problémája súlyos, és hosszú ideje fennáll, elmondása szerint egyetlen hét alatt 67 kóbor kutyát gyűjtöttek be az utcákról. Ez a szám azonban drasztikusan visszaesett, miután júliustól szeptemberig a városnak már nem volt szerződése szakosodott céggel, amely a probléma megoldásával foglalkozott volna.
