Szikrázó dinamit a kertben, a kutya mentette meg a gazdáját

Egy újságíró családját próbálták megfélemlíteni Peruban, amikor egy eddig ismeretlen tettes robbanószerkezetet hajított az udvarukba. A brutális támadás azonban meghiúsult, mert a család kutyája, egy apró spánielkeverék nem elrohant, hanem szétharapta a dinamitot. Így lett hős a kutya.

A hős kutya azonnal eszmélt, és megmentette a családja életét, mikor szétharapta a dinamitot (Képünk illusztráció)

A kutya nem sokat hezitált

Kamera rögzítette, amint Carlos Alberto Mesias Zarate újságíró kertjébe bedobtak egy szikrázó dinamitot. A tettes fekete ruhában volt, majd elrohant az utcán.

A házigazda már szinte megszokta, hogy hasonló jellegű támadások érik, hiszen munkájából kifolyólag nem először kellett mindezzel szembenéznie.

Azonban most nem a hatóság és nem is a szomszédok siettek a segítségére, hanem kutyája.

Machis, a mindössze tizenegy kilós spánielkeverék, villámgyorsan rohant a sistergő dinamit felé. Előbb az orrával lökdöste, majd egyszerűen beleharapott a kanócba. És akkor megtörtént a csoda: a gyújtózsinór kialudt a szájában.

A hatóságok később megállapították, hogy olyan típusú robbanószerkezet volt, amelyet aknákban is használnak. Ha felrobban, a családnak esélye sem maradt volna.

Rágta, rágta, és ezzel megmentette az életünket

– mondta az újságíró, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A támadás után egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

A család sértetlen maradt, de a hős kutya megsérült. Hangszálai kiégtek, így az egykor éles ugatása helyett már csak rekedt nyöszörgés hallatszik tőle. Ezzel az árral fizetett döbbenetes bátorságáért, megmentve gazdáit.

