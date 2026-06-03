Visszatért a halál torkából a 92 éves dédmama: 80 százalékkal zsugorodott össze a gyógyíthatatlannak hitt tumor

Teljes volt az elkeseredés a 92 éves észak-yorkshire-i Brenda Iveson családjában. Az idős dédnagymama májában tavaly egy hatalmas, hatcentiméteres daganatot találtak. A kora és a tumor elhelyezkedése miatt a hagyományos műtét vagy a kemoterápia szóba sem jöhetett – az orvosok gyakorlatilag lemondtak róla.

A robotvezérelt csúcstechnológia közvetlenül a daganat ellen indított harcot, Brenda májában 80 százalékkal zsugorodott a tumor Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Azt mondták, semmit sem lehet tenni

– emlékezett vissza a letaglózó pillanatra Brenda.

Ekkor lépett közbe a Leeds-i Oktatókórház professzora, Tze Min Wah, aki egy egészen elképesztő, Nagy-Britanniában még soha nem próbált, úttörő eljárást javasolt – derül ki a LADbible cikkéből.

Robotok mentették meg az életét

Brenda lett az első olyan beteg az országban, akin egy futurisztikus, robotvezérelt elektrokemoterápiát alkalmaztak. A sebészek egy robot segítségével, tűpontosan helyezték el a tűket a daganat körül, amelyeken keresztül elektromos impulzusokkal kombinált, kis dózisú kemoterápiát juttattak közvetlenül a tumorba. A beavatkozásnak köszönhetően a rákos daganat mára 80 százalékkal zsugorodott.

Úgy tűnik, ez egy nagyon hatékony kezelés, és különösen hasznos a hozzám hasonló idős, törékeny betegeknél. Nagyon örülünk, hogy sikerült valami olyat tenni, ami meghosszabbíthatja az életemet, és ami egyáltalán nem volt fájdalmas vagy megterhelő

– mondta boldogan a dédnagymama, aki jelenleg is kiválóan érzi magát.

Elolvadt a gyilkos daganat

Tze Min Wah professzor szerint a robottechnológia elképesztő pontosságot biztosított, és jelentősen lerövidítette a műtéti időt.

Jól van, és nagyon hálás, hogy megkaphatta ezt a kezelést, mert egyébként nem maradt más választása

– nyilatkozta a professzor.

Brenda állapota a legfrissebb vizsgálatok szerint teljesen stabil, az orvosok pedig folyamatosan figyelik a csodával határos módon megmentett dédit.