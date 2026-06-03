Visszatért a halál torkából a 92 éves dédmama: 80 százalékkal zsugorodott össze a gyógyíthatatlannak hitt tumor

Teljes volt az elkeseredés a 92 éves észak-yorkshire-i Brenda Iveson családjában. Az idős dédnagymama májában tavaly egy hatalmas, hatcentiméteres daganatot találtak. A kora és a tumor elhelyezkedése miatt a hagyományos műtét vagy a kemoterápia szóba sem jöhetett – az orvosok gyakorlatilag lemondtak róla.
Azt mondták, semmit sem lehet tenni
– emlékezett vissza a letaglózó pillanatra Brenda.
Ekkor lépett közbe a Leeds-i Oktatókórház professzora, Tze Min Wah, aki egy egészen elképesztő, Nagy-Britanniában még soha nem próbált, úttörő eljárást javasolt – derül ki a LADbible cikkéből.
Brenda lett az első olyan beteg az országban, akin egy futurisztikus, robotvezérelt elektrokemoterápiát alkalmaztak. A sebészek egy robot segítségével, tűpontosan helyezték el a tűket a daganat körül, amelyeken keresztül elektromos impulzusokkal kombinált, kis dózisú kemoterápiát juttattak közvetlenül a tumorba. A beavatkozásnak köszönhetően a rákos daganat mára 80 százalékkal zsugorodott.
Úgy tűnik, ez egy nagyon hatékony kezelés, és különösen hasznos a hozzám hasonló idős, törékeny betegeknél. Nagyon örülünk, hogy sikerült valami olyat tenni, ami meghosszabbíthatja az életemet, és ami egyáltalán nem volt fájdalmas vagy megterhelő
– mondta boldogan a dédnagymama, aki jelenleg is kiválóan érzi magát.
Tze Min Wah professzor szerint a robottechnológia elképesztő pontosságot biztosított, és jelentősen lerövidítette a műtéti időt.
Jól van, és nagyon hálás, hogy megkaphatta ezt a kezelést, mert egyébként nem maradt más választása
– nyilatkozta a professzor.
Brenda állapota a legfrissebb vizsgálatok szerint teljesen stabil, az orvosok pedig folyamatosan figyelik a csodával határos módon megmentett dédit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.