Covid miatt hunyt el az édesanyjuk: segítségre van szüksége a beteg Liliánának és húgának

A Bogdán testvérpár úgy érzi, hogy ketten maradtak az egész világ ellen, amióta a Covid járvány elragadta tőlük az édesanyjukat. A 22 éves Bogdán Liliána Alexandra és 19 éves húga, Jázmin utcára kerülhet. Kétségbeesetten próbálnak segítséget keresni, de úgy érzik, hogy mindenki cserbenhagyja őket. Liliána egy ritka, súlyos izomsorvadásos betegséggel küzd, amely miatt folyamatos segítségre és ápolásra szorul. Az egyetlen biztos pont az életében a húga, aki ápolja a mindennapokban.

Liliána kerekesszékbe kényszerült, a húga ápolja. A testvérek a Covid járvány miatt veszítették el az édesanyjukat

Covid fertőzés miatt veszítették el az édesanyjukat

Öt éve szörnyű tragédia érte a testvérpárt, azóta úgy érzik, hogy teljesen magukra maradtak. Sokszor csak ideiglenesen tudták meghúzni magukat valahol, mert nem volt biztos otthonuk.

2021-ben elveszítettük édesanyánkat COVID-ban, ami miatt teljesen összeomlott a családunk. Ezután édesapánk magunkra hagyott minket és azóta rokonoktól rokonokig vándorlunk, illetve ismerősöknél próbálunk túlélni és lakhatást találni

- mesélte meghatódva a Borsnak Liliána. A testvérpár jelenleg egy ismerősüknél kapott szállást, de nem maradhatnak ott sokáig. Nem tudják hogyan tovább, hiszen nincs hová menniük.

Saját otthonra gyűjtenek

A húgom ebben a nehéz időszakban is kitart mellettem, teljes erővel próbál gondoskodni rólam. Az elmúlt évek traumái mentálisan és fizikailag is nagyon megviseltek minket, de próbálunk kitartani és esélyt találni egy normális, biztonságos életre

- mondta.

A testvérek az édesanyjuk elvesztése után csak egymásra számíthatnak, úgy érzik, hogy segítség nélkül nem tudják egyenesbe hozni az életüket. Minden vágyuk egy saját ház Somogy vármegyében. Körülbelül 7 millió forintra lenne szükségük. Liliána otthonról végezhető munkát keres, Jázmin az ápolói hivatást választotta, ám egyelőre még nem sikerült elhelyezkednie. Nehéz anyagi helyzetben vannak, ezért gyűjtést indítottak a céljuk eléréséért.