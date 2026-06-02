Brutális csattanás Üllőnél: négy autó karambolozott

Összeütközött négy személygépkocsi Üllőnél, az M4-es autóút 26-os és 27-es kilométere közötti szakaszán, a Vecsés felé vezető oldalon.
A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a monori hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. A társhatóság is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
