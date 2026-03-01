Most jött: háztűz okozott tragédiát Üllésen

Életét vesztette egy ember a Csongrád-Csanád vármegyei Üllés egyik családi házában keletkezett tűzben. Vasárnap délután érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez, hogy az ott lakót napok óta nem látták - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője vasárnap az MTI-vel. Dóka Imre tájékoztatása szerint korábban tűz volt az Árpád dűlőben, a családi ház egyik szobájában. A helyiségben egy vegyes tüzelésű kandalló volt, a szobában korábban egy ágy égett.

Háztűz okozott tragédiát Üllésen

Az ingatlan lakóját napok óta nem látták, az oda történő bejutáshoz kérték a tűzoltók segítségét. A férfit a szobában megtalálták, az életét már nem lehetett megmenteni. Nem zárható ki, hogy a tüzet a kandallóból kipattanó szikra okozhatta, a pontos keletkezési okot és a körülményeket a katasztrófavédelem vizsgálja

- közölte a helyettes szóvivő.

A tűzoltó őrnagy fontosnak nevezte, hogy éghető anyagot ne tároljuk a tüzelőberendezés közvetlen közelében, továbbá használjunk szikrafogót és füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet vagy épségben kimenekülni az épületből.