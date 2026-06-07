"Mindennek olyan szaga és íze volt, mint egy rothadó testnek" - bizarr betegség forgatta fel a fiatal nő életét

Bella Davis számára a tinédzserkori anyaság azt jelentette, hogy folyton előítéleteket vették körül, de nem csak a külvilág véleménye okozott számára küzdelmeket. A 17 éves lánynál kialakult egy kevéssé ismert, ám meglepően gyakori betegség, amely súlyosan torzítja az érzékelést, és mindennek rohadt szagot és ízt ad, amit csak megeszik.

Mindennek rothadó szaga volt - bizarr betegsége lett a nőnek (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mindennek rothadó szaga volt - bizarr betegsége lett a nőnek

2022-ben parozmiával diagnosztizálták, ami miatt az immár 21 éves, Utah államból származó nő a legtöbb ételt visszautasította, ugyanis elmondása szerint olyan ízük volt, mint egy holttestnek. A betegség nemcsak undorító szagokat és ízeket okozott, hanem el is torzította azokat Davis esetében.

Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy minden olyan szagú és ízű volt, amilyet rothadó testek szagának vagy ízének képzelnénk el

– mondta a tartalomgyártó

„Az évek során egyes szagok megváltoztak. A cigaretták például rothadt mogyoróvaj szagúak voltak. Bármi, ami hagymát, fokhagymát és húst tartalmazott, abszolút tilos volt.”

Davis szerint minden dolog íze megváltozott, ami mindennapos kihívást jelentett, ha evésről volt szó.

A harmadik terhességem alatt be kellett fognom az orromat, és napi 12 tojást kellett lenyelnem, csak hogy életben maradjak. Brutális volt.

Davis tünetei röviddel azután jelentkeztek, hogy teherbe esett első gyermekével, aki most hároméves. Az első néhány hónapban még vizet sem tudott inni, és három hónapig egyetlen falat étel nélkül volt, így infúzión keresztül kellett minden táplálékot megkapnia. Bár a szülés után a helyzet javult, következő két terhességénél is visszatért a bizarr betegség.

Mindig azt hittem, hogy elmúlik, de sosem múlt el. Elkezdtem elfogadni, hogy ez az életem örökre.

Az ételek mellett a szaglászavar az illatanyagokra is hatással volt. Davis elmondta, hogy képtelen volt gyertyák, szappan, dezodor, parfüm vagy bármi más erős illatú dolog közelében lenni.

#longcovid #teenpregnancy #storytime #miracle ♬ snowfall - Øneheart & reidenshi @bellaamoredavis I’ve never showed anyone this video or pretty much anything from the parosmia side of my life…I couldn’t. Wearing a nose plug to eat, gagging over the smell of something as simple as deodorant, having to leave my house for days if somebody cooked trigger food inside. It was the most discouraging, embarrassing time of my life. I went through so much grief losing my dad, hearing, taste, smell, and childhood all in ONE year💔 I have so much more gratitude now for everything, I know that there was a purpose behind this dark period and I am ready to share now in hopes that I can help others going through similar, no matter how hard it is for me to share! Remember you are not alone…you are not embarassing, and your life is most definitely NOT over❤️‍🩹 #parosmia

Mivel nehézségei voltak az evéssel, hipoglikémia és vérszegénység alakult ki nála. Ez gyorsan befolyásolni kezdte a szülői képességét.

Úgy éreztem, teher vagyok... Nem tudtam eleget foglalkozni a gyerekeimmel, ha ételről volt szó, és utáltam, hogy folyton betegen láttak.

Bár egyeseknél magától visszaáll egy idő után a szaglás, a betegségre vannak kezelések is, köztük környezeti tényezők megváltoztatása vagy a szaglástréning. Davis esetében egy olyan terápiát alkalmaztak, amely során érzéstelenítőt injektáltak a nyak alján található idegekbe, hogy „visszaállítsák” a vegetatív idegrendszert.