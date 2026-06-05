Horrorbaleset Zuglóban: kómába került, 12 bordája eltörött – így élte túl Samu a brutális ütközést

Szinte csodával határos módon élte túl azt a súlyos motorbalesetet Hullan Samu, amely 2025 októberében történt Zuglóban. A 26 éves férfi ma már jár, dolgozik és újraépíti az életét, de a motorbalesetének tragédiája örökre nyomot hagyott rajta mind fizikálisan, mind lelkileg.

2025. október 12-én Samu motorbalesetet szenvedett önhibáján kívül. Elmondása szerint az volt a szerencséje, hogy az oszlop nem volt lebetonozva… Ha betonból lett volna, nem éli túl (Fotó: olvasói)

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Samu elmesélte, hogy a baleset Zuglóban egy szabálytalan manőverrel kezdődött.

Motoroztam Zuglóban, egyenesen mentem volna tovább. Az autó sofőrje, akinek nem volt jogsija, nekem jött, miközben balra kanyarodott

- meséli Samu, aki hozzátette, esélye sem volt reagálni.

A becsapódás következményei sokkolóak voltak. Nekirepült az oszlopnak és szinte mindene megsérült. A mentősök életveszélyes állapotban szállították kórházba.

"Nekirepültem az oszlopnak, mind a 12 bordám eltörött"

Leszakadt a lépem, belső vérzésem volt, a májam is megsérült, elkezdett vérezni, mint a fene. Az összes baloldali bordakosaram eltörött mind egy szálig, mind a 12. A bal tüdőm felől nem kaptam levegőt, mert összenyomta a bordám, a jobb tüdőfelemen pedig a belső vérzések miatt nem kaptam levegőt. Ez egy oxigénhiányos állapotot hozott létre - mire kiértek a mentők, addigra körülbelül 60%-ra csökkent az oxigénszintem - ami egy magashegyi mászónak a csúcsteljesítménye, túlélhető, de nem kellemes. Ezenkívül nyílt törés volt a bal lábamon. A bal lapockám szilánkosra törött és el is mozdult. Még mindig küzdök azért, hogy visszaépítsem a járásomat, a fizikumomat.

- meséli, de a megrázó lista azonban itt még nem ért véget…

"Öt órán át műtöttek"

Az agyamban 3 bevérzés történt, a két agyfélteke közötti kapcsolat is sérült, főként a mozgásokért felelős terület. Ezek után kómába estem, megcsinálták az 5 órás életmentő műtétet. Van egy 25 cm-es vágás a hasamon, megmentették az életemet. Nagyon sok vért veszítettem. Az operációs buliba folyamatosan hozták be a vérkészleteket. Lélegeztetőgépre kerültem és kómába estem

- meséli Samu.

A rehabilitáció hosszú hónapokig tartott.

Az volt a szerencsém, hogy Zuglóban történt a baleset, mert az az oszlop nem volt lebetonozva, aminek nekiestem. Ha betonból lett volna, akkor nem hajlik el és és nem tudnám ezt a történetet elmesélni. Ezen én is sokat nevettem

- mesélte Samu tragikomikusan.

"Levegőt venni is újra kellett tanulnom"

Most már ki lett cserélve az oszlop, de elég jól sikerült összefejelnem, mert ferde lett. A csere előtt többször is elsétáltam az oszlop mellett

- tette hozzá viccelődve.