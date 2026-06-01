BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Közel két millió forint értékben lopott kaparós sorsjegyet egy férfi - 100 ezer forintot sem nyert

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kaparós sorsjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 11:20
szerencsejátéklopás
Még 100 ezer forintot sem nyert a lopással. A kaparós sorsjegyeket a ruhájában rejtve csempészte ki a munkahelye irodájából.

Kaparós sorsjegyeket lopott egy benzinkúti alkalmazott a töltőállomás irodájából. Mindezt annak reményében tette, hogy nagyobb összeg ütheti a markát, azonban csalódnia kellet: nem elég, hogy a 100 ezer forintot sem ért el a nyeremény, még a bíróság előtt is felelnie kellett a tettéért.

Kaparós sorsjegyeket lopott a férfi a munkahelyéről, de alig nyert valamit a lopással
Kaparós sorsjegyeket lopott a férfi a munkahelyéről, ám nem sokat ért el vele / Fotó: MW/ Beol

Kaparós sorsjegyeket lopott a munkahelyéről egy férfi

A gyors meggazdagodás reményében követte el azt a lopássorozatot egy 36 éves, sarkadi férfi, aki benzinkutasként dolgozott egy helyi töltőállomáson. A büntetlen előítéletű tettes még tavaly nyáron kezdett el dolgozni a sarkadi töltőállomáson, december és január között pedig legalább nyolc alkalommal lopta meg a munkahelyét a kaparós sorsjegyekkel, a terve azonban nem úgy sült el, mint azt remélte.

A férfi az ellene hozott vád szerint 1054 különböző sorsjegyet tulajdonított el a benzinkút irodájából, amelyeket a ruhájába rejtve csempészett ki, majd hazavitte. Otthon egyenként lekaparta őket, abban a reményben, hogy nagyobb nyeremény ütheti a markát, azonban mindössze 95 ezer forintot tudott összegyűjteni.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi közel 1,9 millió forintnak megfelelő sorsjegyet tulajdonított el a munkahelyéről: az összeg nem térült meg, így a töltőállomást üzemeltető cég jelentős kárt szenvedett. A férfi rendszeresen haszonszerzés céljából követte el a lopást, ami miatt a Gyulai Járási Ügyészség folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett lopás bűntettével vádolta meg.

A vádlottat végül próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint a teljes kár megtérítésére ítélték. A 95 ezer forintos nyereményt a hatóság elkobozta - olvasható a Beol cikkében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu