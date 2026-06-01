Közel két millió forint értékben lopott kaparós sorsjegyet egy férfi - 100 ezer forintot sem nyert

Kaparós sorsjegyeket lopott egy benzinkúti alkalmazott a töltőállomás irodájából. Mindezt annak reményében tette, hogy nagyobb összeg ütheti a markát, azonban csalódnia kellet: nem elég, hogy a 100 ezer forintot sem ért el a nyeremény, még a bíróság előtt is felelnie kellett a tettéért.

A gyors meggazdagodás reményében követte el azt a lopássorozatot egy 36 éves, sarkadi férfi, aki benzinkutasként dolgozott egy helyi töltőállomáson. A büntetlen előítéletű tettes még tavaly nyáron kezdett el dolgozni a sarkadi töltőállomáson, december és január között pedig legalább nyolc alkalommal lopta meg a munkahelyét a kaparós sorsjegyekkel, a terve azonban nem úgy sült el, mint azt remélte.

A férfi az ellene hozott vád szerint 1054 különböző sorsjegyet tulajdonított el a benzinkút irodájából, amelyeket a ruhájába rejtve csempészett ki, majd hazavitte. Otthon egyenként lekaparta őket, abban a reményben, hogy nagyobb nyeremény ütheti a markát, azonban mindössze 95 ezer forintot tudott összegyűjteni.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi közel 1,9 millió forintnak megfelelő sorsjegyet tulajdonított el a munkahelyéről: az összeg nem térült meg, így a töltőállomást üzemeltető cég jelentős kárt szenvedett. A férfi rendszeresen haszonszerzés céljából követte el a lopást, ami miatt a Gyulai Járási Ügyészség folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett lopás bűntettével vádolta meg.

A vádlottat végül próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint a teljes kár megtérítésére ítélték. A 95 ezer forintos nyereményt a hatóság elkobozta - olvasható a Beol cikkében.