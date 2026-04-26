Drogbárónak hitték a 80 éves nagypapát: Sztómazsákkal az oldalán, 20 kilót fogyva szabadult a börtönből

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 12:30
A férfit tavaly tartóztatták le, miután öt kiló drogot találtak a bőröndjében. A 80 éves, beteg nyugdíjas szerint csőbe húzták, de a chilei hatóságokat ez nem érdekelte: rács mögé dugták az öreget, aki majdnem ott is maradt.
Súlyos betegen, csontsoványra fogyva hagyhatta el a börtönt az a brit nyugdíjas, akit azzal vádolnak, hogy nemzetközi drogfutárként tevékenykedett. A 80 éves William „Billy Boy” Eastment története tavaly májusban kezdődött, amikor egy Santiago-i átszállásnál a rendőrök lekapcsolták. A nyugdíjas autószerelő és lelkes tekéző azóta egy chilei börtönben töltötte mindennapjait, ahol az állapota annyira leromlott, hogy már az ügyészek is beleegyeztek: engedjék házi őrizetbe, mielőtt meghal a cellájában.

Rács mögé zárták a 80 éves nyugdíjast, de most végre kiszabadulhat a pokolból
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Öt kiló kristályt találtak a nyugdíjas bőröndjében

Billy Boy élete akkor bicsaklott meg, amikor Mexikóból Ausztráliába tartott. A rendőrök szerint a táskája közel öt kilogramm metamfetamint rejtett. Az idős férfi azóta is hajtogatja: fogalma sem volt a kábítószerről, egyszerűen csőbe húzták. Azt állítja, titokzatos alakok keresték meg e-mailben, akik az IMF (Nemzetközi Valutaalap) képviselőinek adták ki magukat.

Ebben az e-mailben egy Carolina nevű nő, akinek a vezetéknevére nem emlékezett, tájékoztatta őt, hogy egy új-zélandi rokona meghalt. Ahhoz, hogy hozzájusson az örökséghez, Aucklandbe kellett utaznia, hogy aláírjon bizonyos dokumentumokat

– mesélte az ügyvédje, Macarena Vial.

Ekkor kapta meg a végzetes bőröndöt, amivel aztán a chilei börtön poklába jutott.

Élve rothadt a rácsok mögött

A hétfői bírósági tárgyaláson Billy Boy árnyéka volt önmagának. A hajlott hátú, törékeny öregember fehér pulóverben, fordítógéppel a fülén hallgatta a döntést. Az elmúlt egy év alatt több mint húsz kilót fogyott, és az élete hajszálon függött.

„Személyesen a halál jött el érte a börtönbe” – súgták a tárgyalóteremben, látva a férfi állapotát. Ügyvédje szerint védence már képtelen ellátni magát.

Kritikus egészségi állapotban van, krónikus tüdőbetegséggel küzd, és egy korábbi műtét miatt sztómazsákot kell viselnie. Ez állandó fertőzésveszélyt jelent rá a börtönben. Olyan ember, akinek folyamatos ápolásra van szüksége

– érvelt a bíróságon Vial, hozzátéve, hogy a börtönben sokszor még az alapvető orvosi kellékeket sem tudták biztosítani számára.

A családja külföldről, a nagykövetségen keresztül próbált neki táskákat és gyógyszereket küldeni, de a túlzsúfolt börtönben a csomagok sokszor elakadtak. Billy Boy gyakorlatilag a társai kegyelmére volt utalva, akik szerencsére nem bántották a magatehetetlen öreget.

Még nincs vége a rémálomnak

Bár most egy santiagói menhelyen, házi őrizetben várhatja a folytatást, Billy Boy még nem szabad ember. A chilei törvények szerint kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknél nincs lehetőség a kitoloncolásra, így hiába akarná a családja hazavinni Angliába, az öregnek Chilében kell bíróság elé állnia.

Az ügyvédje most abban reménykedik, hogy a férfi állapota miatt sikerül egy rövidített eljárást kiharcolniuk, és Billy Boy egyszer még az életében újra láthatja a hazáját. Addig is marad a felügyelet és a remény, hogy a börtön után az egészségügyi központban legalább a gyógyszereit megkapja – írja a brit Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu