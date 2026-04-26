Drogbárónak hitték a 80 éves nagypapát: Sztómazsákkal az oldalán, 20 kilót fogyva szabadult a börtönből

Súlyos betegen, csontsoványra fogyva hagyhatta el a börtönt az a brit nyugdíjas, akit azzal vádolnak, hogy nemzetközi drogfutárként tevékenykedett. A 80 éves William „Billy Boy” Eastment története tavaly májusban kezdődött, amikor egy Santiago-i átszállásnál a rendőrök lekapcsolták. A nyugdíjas autószerelő és lelkes tekéző azóta egy chilei börtönben töltötte mindennapjait, ahol az állapota annyira leromlott, hogy már az ügyészek is beleegyeztek: engedjék házi őrizetbe, mielőtt meghal a cellájában.
Billy Boy élete akkor bicsaklott meg, amikor Mexikóból Ausztráliába tartott. A rendőrök szerint a táskája közel öt kilogramm metamfetamint rejtett. Az idős férfi azóta is hajtogatja: fogalma sem volt a kábítószerről, egyszerűen csőbe húzták. Azt állítja, titokzatos alakok keresték meg e-mailben, akik az IMF (Nemzetközi Valutaalap) képviselőinek adták ki magukat.
Ebben az e-mailben egy Carolina nevű nő, akinek a vezetéknevére nem emlékezett, tájékoztatta őt, hogy egy új-zélandi rokona meghalt. Ahhoz, hogy hozzájusson az örökséghez, Aucklandbe kellett utaznia, hogy aláírjon bizonyos dokumentumokat
– mesélte az ügyvédje, Macarena Vial.
Ekkor kapta meg a végzetes bőröndöt, amivel aztán a chilei börtön poklába jutott.
A hétfői bírósági tárgyaláson Billy Boy árnyéka volt önmagának. A hajlott hátú, törékeny öregember fehér pulóverben, fordítógéppel a fülén hallgatta a döntést. Az elmúlt egy év alatt több mint húsz kilót fogyott, és az élete hajszálon függött.
„Személyesen a halál jött el érte a börtönbe” – súgták a tárgyalóteremben, látva a férfi állapotát. Ügyvédje szerint védence már képtelen ellátni magát.
Kritikus egészségi állapotban van, krónikus tüdőbetegséggel küzd, és egy korábbi műtét miatt sztómazsákot kell viselnie. Ez állandó fertőzésveszélyt jelent rá a börtönben. Olyan ember, akinek folyamatos ápolásra van szüksége
– érvelt a bíróságon Vial, hozzátéve, hogy a börtönben sokszor még az alapvető orvosi kellékeket sem tudták biztosítani számára.
A családja külföldről, a nagykövetségen keresztül próbált neki táskákat és gyógyszereket küldeni, de a túlzsúfolt börtönben a csomagok sokszor elakadtak. Billy Boy gyakorlatilag a társai kegyelmére volt utalva, akik szerencsére nem bántották a magatehetetlen öreget.
Bár most egy santiagói menhelyen, házi őrizetben várhatja a folytatást, Billy Boy még nem szabad ember. A chilei törvények szerint kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknél nincs lehetőség a kitoloncolásra, így hiába akarná a családja hazavinni Angliába, az öregnek Chilében kell bíróság elé állnia.
Az ügyvédje most abban reménykedik, hogy a férfi állapota miatt sikerül egy rövidített eljárást kiharcolniuk, és Billy Boy egyszer még az életében újra láthatja a hazáját. Addig is marad a felügyelet és a remény, hogy a börtön után az egészségügyi központban legalább a gyógyszereit megkapja – írja a brit Mirror.
