Vége a háborúnak! Évekig gyűlölték egymást, most Ádám Security születésnapján borultak egymás nyakába

Mint ismert, a két népszerű influenszer között akkor szabadultak el az indulatok, amikor Tiv Tivy ketrecharcra hívta ki a bunyóst. Ádám Security meglehetősen ridegen hárította el a felkérést, mondván, hogy ő csak színvonalas ellenfelekkel áll ki. Hozzátette, hogy jelenleg nemzetközi gálákra készül, valamint egy amerikai mozifilmben is szerepet kapott, így nincs ideje efféle plusz tevékenységekre.

Ádám Security a TikTokon balhézott össze Tivyvel, de mára már kibékültek (Fotó: AI)

Ádám Security vs. Tiv Tivy

Tiv Tivy válasza sem váratott magára, aki nyomdafestéket nem tűrő stílusban „elpusztult vadászkalapnak” és „bohócnak” nevezte ellenfelét, sőt, inkább a thaiföldi pingpongot ajánlotta neki a cicanadrágjai mellé.

Mi van, te elpusztult vadászkalap? Te is úgy teszel, mintha nem lenne időd válaszolni, mert filmforgatásaid vannak Amerikában? Ugyan már, milyen filmről beszélsz, ne hülyéskedj, te bohóc! Ajánlok neked egy sokkal testhezállóbb sportot: a pingpongot. Na, de az a thaiföldi pingpong, az való neked! Főleg azokban a cicanadrágokban, amiket hordasz. Mert ez a sport, barátom, nem neked való

Ádám Security elásta a csatabárdot

A feszültség szinte tapintható volt a levegőben, egészen idáig. Ádám ugyanis a napokban töltötte be a 33. életévét, amit a menyasszonyával, a világtól elzárva ünnepelt meg. Bár rengeteg köszöntést kapott, egy üzenetet külön is kiemelt méghozzá Deák Tivadarét, azaz Tiv Tivyét, akivel finoman szólva sem voltak jóban.

Isten éltessen testvérem nagyon sokáig, sok rosszat tettem ellened. De neked köszönhetem, hogy nagy számokat produkáltam. Én tudom, hogy jó srác vagy, hisz volt szerencsém megismerni élőben. (...) Messziről ölellek, és legyetek meg nagyon sokáig boldogan”

– írta Tivy meglepően őszintén.

Ádám elárulta a Borsnak, hogy megható sorok azonnal célba értek, és a korábbi sérelmek egy csapásra elpárologtak. Bártfai Ádám nem maradt adósa a gratulációnak, és válaszában nyilvánosan is megbocsátott egykori riválisának.

Köszönöm szépen tesó, az már a múlt. Mellettem álltál a Sztárbox meccsem napján, megmutattad aznap, hogy a szíved a helyén van

– írta Ádám.