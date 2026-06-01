BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Káosz az esztergomi vonaton: széttört üveg miatt bántalmazta a kalauznőt az ittas utas

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kalauz
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 11:10
MÁVrészegbántalmazás
Ittas állapotban utazott a bántalmazó férfi. A hírek szerint a kalauznőt többször is meglökték, majd felpofozták.

Kalauznőt bántalmazott egy ittas állapotban lévő férfi egy Esztergomba tartó szerelvényen. A férfi azután esett neki a MÁV alkalmazottjának, miután a borosüvege darabokra tört. Ezt követően hajtóvadászat indult utána, majd az elfogását követően gyorsított eljárásban állították bíróság elé, ahol el is ítélték a tette miatt.

Kalauznőt bántalmazott egy tatabányai férfi azután, hogy összetört a táskájában lévő borosüveg
Kalauznőt bántalmazott egy tatabányai férfi az esztergomi vonaton / Fotó: Lakatos Péter /  MTI

Kalauznőn vezette le a dühét a részeg utas

Sokkoló részletek derültek ki arról az április 20-án történt támadásról, amely hajnalban, egy Esztergomba tartó vonaton történt, és amelynek áldozata egy kalauznő volt. Egy tatabányai férfi másodmagával utazott a vonaton ittas állapotban, amikor elaludtak. A jegyellenőr az egyiküket próbálta felébreszteni, azonban a férfi nem mozdult. A kalauznő ekkor aggódni kezdett az utas egészségügyi állapota miatt, emiatt megmozdította a fejét, hogy megbizonyosodjon arról, nincs-e komolyabb baja. Ennek hatására a tatabányai férfi táskája lecsúszott a földre, majd a benne lévő borosüveg darabokra tört. 

Erre a férfi magához tért, és, miután meglátta az összetört üveget, teljesen kiborult: a megmaradt italt az ülésekre locsolta, a jegyellenőr azon felszólítására pedig, hogy hagyja el a vonatot, egy másik üveget dobott a MÁV alkalmazottja felé. 

Ezt követően több alkalommal meglökte a nőt, és hatalmas erővel arcon vágta, végül pedig a vonat ajtajának lökte. A részeg férfi ezután leszállt a vonatról, de még mielőtt továbbment volna, még egyszer visszalépett, hogy lökjön egy utolsót a sokkos állapotban lévő kalauznőn.

Az incidens után a rendőrség hajtóvadászatot indított a férfi után, akit egy hónapon belül el is fogtak. A Budakörnyéki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt gyorsított eljárásban állították bíróság elé.

Június 1-én a Budakörnyéki Járásbíróság a bántalmazó férfit 1 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelyet két év próbaidőre függesztettek fel - írta az Origo.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu