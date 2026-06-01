Káosz az esztergomi vonaton: széttört üveg miatt bántalmazta a kalauznőt az ittas utas

Kalauznőt bántalmazott egy ittas állapotban lévő férfi egy Esztergomba tartó szerelvényen. A férfi azután esett neki a MÁV alkalmazottjának, miután a borosüvege darabokra tört. Ezt követően hajtóvadászat indult utána, majd az elfogását követően gyorsított eljárásban állították bíróság elé, ahol el is ítélték a tette miatt.

Kalauznőn vezette le a dühét a részeg utas

Sokkoló részletek derültek ki arról az április 20-án történt támadásról, amely hajnalban, egy Esztergomba tartó vonaton történt, és amelynek áldozata egy kalauznő volt. Egy tatabányai férfi másodmagával utazott a vonaton ittas állapotban, amikor elaludtak. A jegyellenőr az egyiküket próbálta felébreszteni, azonban a férfi nem mozdult. A kalauznő ekkor aggódni kezdett az utas egészségügyi állapota miatt, emiatt megmozdította a fejét, hogy megbizonyosodjon arról, nincs-e komolyabb baja. Ennek hatására a tatabányai férfi táskája lecsúszott a földre, majd a benne lévő borosüveg darabokra tört.

Erre a férfi magához tért, és, miután meglátta az összetört üveget, teljesen kiborult: a megmaradt italt az ülésekre locsolta, a jegyellenőr azon felszólítására pedig, hogy hagyja el a vonatot, egy másik üveget dobott a MÁV alkalmazottja felé.

Ezt követően több alkalommal meglökte a nőt, és hatalmas erővel arcon vágta, végül pedig a vonat ajtajának lökte. A részeg férfi ezután leszállt a vonatról, de még mielőtt továbbment volna, még egyszer visszalépett, hogy lökjön egy utolsót a sokkos állapotban lévő kalauznőn.

Az incidens után a rendőrség hajtóvadászatot indított a férfi után, akit egy hónapon belül el is fogtak. A Budakörnyéki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt gyorsított eljárásban állították bíróság elé.

Június 1-én a Budakörnyéki Járásbíróság a bántalmazó férfit 1 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelyet két év próbaidőre függesztettek fel - írta az Origo.