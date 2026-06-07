Elszakadt az édesanyjától és nővérétől a magyar fiú, akit most 50 ezren ünnepeltek

A magyar válogatott pénteken 2-1-re legyőzte Finnországot. Varga Barnabás két gólt szerzett, és a helyére állt be csereként Kovács Bendegúz, aki először lépett pályára a nemzeti együttesben. A 19 éves, közel két méter magas csatár ebben az idényben robbant be, a holland AZ Alkmaar különböző korosztályaiban összesen 43 meccsen 33 gólt szerzett. Tavasszal már három felnőtt holland bajnokin és a Konferencialigában is játszott, utóbbiban gólpasszal debütált. Most már Marco Rossi szövetségi kapitány is megadta neki a lehetőséget. A Puskás Aréna hatalmas tapssal ünnepelte a csereként beállt játékost.
A meccs után édesapja, Kovács Ottó a Facebookon mesélt arról, hogy fia milyen rögös úton jutott el idáig. Kovács Fehérgyarmatról származik, a DVSC akadémiáján kezdett, 12 évesen háromszoros lábszárcsonttörést szenvedett.
Az álmát kergetve 14 évesen Hollandiába költözött, elszakadva az édesanyjától és a nővérétől.
Két évig egy holland ötödosztályú amatőr klubban szerepelt, majd az Ajax akadémiájára került. Végül tavaly nyáron kapott szerződést az AZ Alkmaartól és kevesebb mint egy év alatt megérkezett a magyar válogatotthoz - írja a Magyar Nemzet.
"Bendegúz története annak a kisfiúnak a története, aki soha nem engedte el az álmát. 4 éves korában egy újonnan induló magyar amatőr klub utánpótlásában kezdte el kergetni a labdát, és egy álmot, hogy híres focista legyen. A családunkban nem volt korábban senki sem profi labdarúgó.
11 és 14 éves kora között egy magyar élvonalbeli akadémián futballozott. A 68 mérkőzéséből 60 alkalommal csereként lépett pályára.
12 évesen háromszoros lábszárcsonttörést szenvedett. Négy hónapig tartott a felépülése, aztán még újabb hónapok teltek el, mire újra teljesen elmúltak a sérülés hatásai.
14 évesen külföldre költözött, hogy még nagyobb esélyt adjon magának álmai megvalósítására.
Ettől kezdve külön élt az édesanyjától és a nővérétől. Két éven át egy holland ötödosztályú amatőr klub utánpótlásában játszott. Nem reflektorfényben, nem a címlapokon, hanem csendben dolgozva nap mint nap. 16 és 18 éves kora között egy holland élvonalbeli klub akadémiáján fejlődött tovább. A mérkőzések többségén ott is csereként kapott lehetőséget. Aztán megérkezett az a pillanat, amelyért éveken át dolgozott. 18 évesen profi szerződést kapott egy holland élvonalbeli klubtól. Hat hónap alatt az U19-es csapatból a második együttesen keresztül eljutott a felnőtt keretig. A Konferencia Ligában gólpasszal debütált, holland kupagyőztes lett és a szezon során 43 mérkőzésen 33 gólt szerzett. Tegnap pedig, 19 évesen, magára ölthette a magyar felnőtt válogatott mezét és 53 000 néző előtt pályára lépett a Puskás Arénában.
Sokan ilyenkor csak a debütálást látják. Mi viszont láttuk a sáros pályákat. A kispadokat. A sérülést. A lemondásokat.
A több száz edzést. A külföldre költözést. A család egy részétől távol töltött éveket. A hitet akkor is, amikor még semmi nem garantálta a sikert. És láttuk azt a kisfiút is, aki egyszerűen csak szeretett focizni. Ő Kovács Bendegúz" - írta az ifjú magyar labdarúgó édesapja.
A magyar válogatott kedden Debrecenben Kazahasztán ellen folytatja, ismét felkészülési mérkőzésen.
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