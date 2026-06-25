"A legjobb barátnőm a saját sógorával kefél és most az én pasimat akarja"

Az internetes szakértőkhöz fordult egy fiatal nő, aki teljesen kiborult a begerjedt legjobb barátnője miatt. A nő mindenkire rámászik és most éppen a levélíró párját szemelte ki legújabb trófeájának.
"A legjobb barátnőm tucatnyi idegennel feküdt le, és számos viszonya volt nős férfiakkal. Egyszer rajtakapták, amint a saját sógorával kefél egy zenei fesztiválon. A dühös húga felpattant a sátor tetejére, de a barátnőm csak nevetett. Ilyen ő. Semmi és senki sem érdekli. Csak a saját szexuális kielégülése és a nevetés érdekli.
Most a pasimat akarja, és félek… Vágyik rá, hogy lehúzzák róla a bugyit.
Mindig is nyitott voltam mindenkire, de mostanában elkezdte túllépni a határt. A nap bármely szakában felbukkan, és nyíltan flörtöl vele a szemem láttára. Nemrég el kellett mennem dolgozni, és amikor visszajöttem, rájöttem, hogy nálam aludt – az ágyamban. A pasim azt állítja, hogy a kanapén aludt és ezt alátámasztotta egy haverja is, de miért is jött ide a lány egyáltalán?
Mesélt nekem valami furcsa történetet egy fel nem robbant bombáról a lakása közelében, de már nem hiszek neki. Kértem, hogy tartsa tiszteletben a kapcsolatunkat. Mondtam neki, hogy nem tetszik a viselkedése, de csak vigyorog. A partnerem biztosított arról, hogy nincs miért aggódnom, és hiszem, hogy szeret engem.
Csak ez a ravasz madám mászik a bőröm alá. Az előző kapcsolata cafatokban ért véget, amikor megpróbálta zsarolni a nős főnökét. A főnöke felesége majdnem idegösszeomlást kapott.
A barátnőm akkor a legboldogabb, amikor jelenetet rendez és a figyelem középpontjában van. Hogyan szelídítsem meg, mielőtt felrobbanok?" - tette fel az egymillió forintos kérdést a nő.
A szakértő szerint a levélírónak bele kellene állnia a helyzetbe és igenis, elküldeni a fenébe az ilyen barátnőt. "Látszik, hogy nagyon barátságos és vendégszerető nő vagy. Szereted, ha barátok vannak körülötted. Nos, van egy hírem számodra: ez a ravasz, manipulatív teremtmény nem a barátod, és most azonnal meg kell mutatnod neki a kijáratot, mielőtt tönkreteszi a kapcsolatodat és tönkreteszi az életedet. Mondd el neki, hogy már nem látod szívesen. Majd a barátoddal is beszélj őszintén arról, mennyire sebezhetőnek érezted magad az eset miatt és kérdezd meg, hogy van-e mit elmondania arról az estéről. Kérdezd meg, hogy volt-e már máskor is ilyen este. Ha a válasz nem, akkor erőt kell venned magadon és tovább kell lépned. Máskülönben ez a "barát" nyer és közétek tud állni."
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