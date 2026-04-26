„Kiabáltam a gyerekeknek, hogy ugorjanak ki” – lángok közül menekült Anett, a három gyermekével

Felfoghatatlan szörnyűséget élt át Kanalas Anett a három gyermekével. Lángba borult a karcagi otthonuk, miközben bent aludtak. A tüzet valószínűleg szándékos gyújtogatás okozta, az esetet a rendőrség is vizsgálja. A ház lakhatatlanná vált, a lángok mindent felemésztettek. Most rokonoknál húzzák meg magukat, ahol egy szobás lakásban élnek hatan. A család szeretne vásárolni egy kis házat, ezért gyűjtést indítottak.
A 14 éves Krisztián, a 13 éves Szebasztián és a 11 éves Anett álmukból riadt fel és pizsamában rohantak ki az égő házból. A gyerekek a kezdeti sokk után már jobban vannak, hiszen senki nem sérült meg és a szeretett anyukájuk mellett lehetnek. Anett a Borsnak meghatottan emlékezett vissza a szörnyű éjszakára:
Hajnali öt óra előtt egy nagy durranásra ébredtem fel. Kérdeztem a gyerekektől, hogy hallották-e azt a nagy durranást és azt mondták, hogy igen. Erre felugrottam, kiszaladtam és akkor a folyosó végén már égett a mennyezet. Erre visszaszaladtam, kiabálva a gyerekeknek, hogy ugorjatok ki és hívjatok segítséget
– mondta az anyuka, aki bent maradt és próbálta megmenteni az otthonukat. Két, öt literes kannával kezdte oltani a tüzet, de a lángok már hatalmasak voltak, ezért belátta, hogy itt már semmit nem tehet. Az ajtó zárva volt és hirtelen nem tudta kinyitni.
Az anyuka már nem tudott kiugrani az ablakokon, ezért minden erejét összeszedve kirúgta a bejárati ajtót, hogy ki tudjon menekülni a gyermekeihez.
- Kijutottam és akkor láttam, hogy a gyerekek biztonságban vannak. Egy arra járó fiatalember hívott segítséget – emlékezett vissza az édesanya, aki látta, hogy a háza egyre nagyobb lángokkal ég, de eszébe jutott, hogy bent van egy gázpalack, ezért visszaszaladt, de nem találta meg. A tűzoltók eloltották a lángokat, de a ház porig égett, a családnak nem maradt semmije.
Nagyon nehéz most, szeretnénk újrakezdeni
– mondta a megtört anyuka, aki egyedül neveli a három gyermekét. Szeretne vásárolni egy 1 millió forint körüli házat, ahová beköltözhetnek. Segítség nélkül azonban nem tudnak egyről a kettőre jutni, ezért gyűjtést indított.
