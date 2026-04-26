„Kiabáltam a gyerekeknek, hogy ugorjanak ki” – lángok közül menekült Anett, a három gyermekével

Felfoghatatlan szörnyűséget élt át Kanalas Anett a három gyermekével. Lángba borult a karcagi otthonuk, miközben bent aludtak. A tüzet valószínűleg szándékos gyújtogatás okozta, az esetet a rendőrség is vizsgálja. A ház lakhatatlanná vált, a lángok mindent felemésztettek. Most rokonoknál húzzák meg magukat, ahol egy szobás lakásban élnek hatan. A család szeretne vásárolni egy kis házat, ezért gyűjtést indítottak.

Felemésztették a lángok a karcagi család otthonát Fotó: beküldött

Az anyuka visszaszaladt a lángokban álló épületbe

A 14 éves Krisztián, a 13 éves Szebasztián és a 11 éves Anett álmukból riadt fel és pizsamában rohantak ki az égő házból. A gyerekek a kezdeti sokk után már jobban vannak, hiszen senki nem sérült meg és a szeretett anyukájuk mellett lehetnek. Anett a Borsnak meghatottan emlékezett vissza a szörnyű éjszakára:

Hajnali öt óra előtt egy nagy durranásra ébredtem fel. Kérdeztem a gyerekektől, hogy hallották-e azt a nagy durranást és azt mondták, hogy igen. Erre felugrottam, kiszaladtam és akkor a folyosó végén már égett a mennyezet. Erre visszaszaladtam, kiabálva a gyerekeknek, hogy ugorjatok ki és hívjatok segítséget

– mondta az anyuka, aki bent maradt és próbálta megmenteni az otthonukat. Két, öt literes kannával kezdte oltani a tüzet, de a lángok már hatalmasak voltak, ezért belátta, hogy itt már semmit nem tehet. Az ajtó zárva volt és hirtelen nem tudta kinyitni.

Anett egyedül neveli három gyermekét. Fotó: beküldött

Az anyuka már nem tudott kiugrani az ablakokon, ezért minden erejét összeszedve kirúgta a bejárati ajtót, hogy ki tudjon menekülni a gyermekeihez.

- Kijutottam és akkor láttam, hogy a gyerekek biztonságban vannak. Egy arra járó fiatalember hívott segítséget – emlékezett vissza az édesanya, aki látta, hogy a háza egyre nagyobb lángokkal ég, de eszébe jutott, hogy bent van egy gázpalack, ezért visszaszaladt, de nem találta meg. A tűzoltók eloltották a lángokat, de a ház porig égett, a családnak nem maradt semmije.



Nagyon nehéz most, szeretnénk újrakezdeni

– mondta a megtört anyuka, aki egyedül neveli a három gyermekét. Szeretne vásárolni egy 1 millió forint körüli házat, ahová beköltözhetnek. Segítség nélkül azonban nem tudnak egyről a kettőre jutni, ezért gyűjtést indított.