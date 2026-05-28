Fiával indult kirándulni, túrázás közben hunyt el a hétgyermekes apuka

Egy hétgyermekes apuka, Nickolas Jogolev vesztette életét túrázás közben. A tragédia során mellette volt 9 éves fia, Sasha is.

Az éves túrázás lett a tragédia helyszíne

A 48 éves férfi felesége, Coral Jogolev elmondása szerint Nick mindig mosolygott, és egész életét a gyermekeinek szentelte.

Az apuka egy coloradói ösvényen kezdett légzési problémákkal küzdeni, a kiérkező mentősök azonban már nem tudták megmenteni az életét. Coral szerint Nick egy héttel később ünnepelte volna 49. születésnapját, ezért is indult fiával az állam egyik legismertebb, ugyanakkor legmegterhelőbb túraösvényére.

Coral szerint sokan felkészületlenül vágnak neki a túrának, ám náluk ez családi hagyomány mióta a kölyökcserkész csapat tagjai lettek, ezért évente ellátogatnak oda. Az apa és fia éppen a 900. lépcsőfoknál ültek le pihenni, amikor Nick sápadtnak tűnt. Ivott egy Gatorade-et, majd folytatták útjukat.

A körülöttük lévő emberek megpróbáltak segíteni a férfin, amíg a mentők ki nem érkeztek, de sajnos nem sikerült életben tartaniuk - írja a People. Nick volt a család egyetlen kenyérkeresője, így most Coral számára egy GoFundMe-oldalon próbálnak támogatást gyűjteni.

Coral most jelentős anyagi nehézségekkel néz szembe. Segítségre lesz szüksége a számlák kifizetéséhez, a mindennapi szükségleteihez, a gyermekfelügyelethez és a gyerekek utaztatásához. Nick elvesztése nemcsak érzelmi űrt hagyott maga után, hanem a családjukat támogató segítséget is

- írták.