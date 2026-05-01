KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Fülöp, Jakab névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Úgy néztem ki, mintha terhes lennék - végül 22 évesen kiderült: rákom van"

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 07:00
A dokik folyamatosan IBS-sel magyarázták a fiatal lány egyre rosszabbodó tüneteit. Végül kiderült: gyilkos kór támadta meg. Utólag már tudja: hallgatnia kellett volna a megérzéseire, és akkor sokkal hamarabb megkezdődhet a rákkezelése.

Hatalmasat tévedtek az orvosok, akik hosszú időn keresztül gyakorlatilag semmibe vették egy fiatal lány tüneteit. Végül 22 éves korában tudta meg: rákos.

Daniella Capitas Webster 22 évesen tudta meg: rákos
Fotó: Daniella Capitas Webster / SWNS / Northfoto

Az angliai Somersetben élő Daniella Capitas Webster petefészkén még 2021-ben vettek észre a dokik valami rendellenességet, ugyanakkor megnyugtatták a fiatal lányt: csak egy cisztáról van szó, ami minden bizonnyal magától eltűnik majd. Daniella élte tovább az életét: bő egy évvel később azonban egyre aggasztóbb tünetek jelentkeztek nála. Az ekkor már 22 éves lány hasa olyannyira felfúvódott, mintha terhes lett volna. Noha folyamatosan éhes volt, egy-két falat után több nem ment le a torkán, ráadásul folyamatosan fáradtságra és hátfájdalmakra panaszkodott. 

IBS-sel zavarták haza, valójában rák támadta meg Daniellát

Daneilla többször is felkereste a háziorvosát, aki IBS-t (irritábilis bél szindrómát) állapított meg nála. Csak később derült ki: jóval súlyosabb a helyzet, mint azt a szakemberek eleinte hitték. A fiatal lányt nyákos petefészekrák támadta meg. Végül a petefészkét, a petevezetékét, a csepreszét és a féregnyúlványát is el kellett távolítani egy életmentő műtét során, majd intenzív kemoterápia várt rá.

Daniella érezte, hogy baj van, de a dokik nem hallgattak rá
Daniella ma már rákmentes, de sajnos a kezelések mellékhatásai miatt a mai napig szenved: ízületi fájdalmakkal, gyengeséggel, memóriavesztéssel, halláskárosodással kell megküzdenie.

"A kezelések után magamra kellett találnom és újra felépítenem, aki voltam, ami nem volt egyszerű. A mellékhatások egyszerre fizikaiak és lelkiek" - magyarázta, kiemelve: az, amit megtanított ez a gyilkos kór, nem más, mint hogy mindenki hallgasson a saját testének jeleire és a saját megérzéseire, mert bizony néha mi magunk jobban érezzük, hogy valami baj van, mint az orvosok.

(The Sun)

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
