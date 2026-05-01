"Úgy néztem ki, mintha terhes lennék - végül 22 évesen kiderült: rákom van"

Hatalmasat tévedtek az orvosok, akik hosszú időn keresztül gyakorlatilag semmibe vették egy fiatal lány tüneteit. Végül 22 éves korában tudta meg: rákos.

Daniella Capitas Webster 22 évesen tudta meg: rákos

Fotó: Daniella Capitas Webster / SWNS / Northfoto

Az angliai Somersetben élő Daniella Capitas Webster petefészkén még 2021-ben vettek észre a dokik valami rendellenességet, ugyanakkor megnyugtatták a fiatal lányt: csak egy cisztáról van szó, ami minden bizonnyal magától eltűnik majd. Daniella élte tovább az életét: bő egy évvel később azonban egyre aggasztóbb tünetek jelentkeztek nála. Az ekkor már 22 éves lány hasa olyannyira felfúvódott, mintha terhes lett volna. Noha folyamatosan éhes volt, egy-két falat után több nem ment le a torkán, ráadásul folyamatosan fáradtságra és hátfájdalmakra panaszkodott.

IBS-sel zavarták haza, valójában rák támadta meg Daniellát

Daneilla többször is felkereste a háziorvosát, aki IBS-t (irritábilis bél szindrómát) állapított meg nála. Csak később derült ki: jóval súlyosabb a helyzet, mint azt a szakemberek eleinte hitték. A fiatal lányt nyákos petefészekrák támadta meg. Végül a petefészkét, a petevezetékét, a csepreszét és a féregnyúlványát is el kellett távolítani egy életmentő műtét során, majd intenzív kemoterápia várt rá.

Daniella érezte, hogy baj van, de a dokik nem hallgattak rá

Fotó: Daniella Capitas Webster / SWNS / Northfoto

Daniella ma már rákmentes, de sajnos a kezelések mellékhatásai miatt a mai napig szenved: ízületi fájdalmakkal, gyengeséggel, memóriavesztéssel, halláskárosodással kell megküzdenie.

"A kezelések után magamra kellett találnom és újra felépítenem, aki voltam, ami nem volt egyszerű. A mellékhatások egyszerre fizikaiak és lelkiek" - magyarázta, kiemelve: az, amit megtanított ez a gyilkos kór, nem más, mint hogy mindenki hallgasson a saját testének jeleire és a saját megérzéseire, mert bizony néha mi magunk jobban érezzük, hogy valami baj van, mint az orvosok.

(The Sun)