„17 ezerért botox? Majdnem belehaltam” – Zsófi rémálomszerű tapasztalata egy házi ajakfeltöltésről

Befektettek a kórházba. Kiderült, hogy egy eret átszúrt az államban. A töltőanyag elzárta a vérkeringést az állkapcsomban, az ínyemben és a nyálkahártyámban. Ezért vérhígítót, antibiotikumokat, fájdalomcsillapítókat kaptam, és naponta tűvel szúrták az ínyemet és az állkapcsomat, hogy oldószert juttassanak be és megmentsék a területeket! Két hétig nem tudtam enni, aludni sem. A fájdalmat nem tudom elmondani. Az orvosok azt mondták, elkezdett rohadni az állam, ha két napot vártam volna, kilyukad az állkapcsom. Bele is hallhattam volna, akár vérmérgezés is kialakulhatott volna, szó szerint az életért küzdöttem egy ilyen apró botox kezelés miatt