Borzalmas: egyéves kora előtt két szívleállást élt túl – vak és néma lett a kisbaba

Egy édesanya a legrosszabbtól rettegett, ugyanis kislánya még az első születésnapja előtt kétszer is szívleállást szenvedett. A Leicestershire megyében élő Claire Bennett elmondása szerint lánya, Florence, az oxigénhiány következtében elveszítette látását, valamint járni és beszélni sem tud, így már kisbabaként megélte a legrosszabbat.

Szívleállást szenvedett, megvakult a kisbaba.

Fotó: Pexels (illusztráció)

A kisbaba szörnyűségeken ment keresztül: kétszer is megküzdött a szívleállással

Florence története egy ártatlannak tűnő megfázással kezdődött, amely rövid időn belül életveszélyes rémálommá vált. A ma már hároméves kislányról az orvosok később megállapították: egy ritka szívbetegséggel küzd, amely miatt még a legenyhébb fertőzés is súlyos következményekkel járhat.

Legutóbbi szívleállása során Florence 14 percen keresztül maradt oxigén nélkül. Amikor magához tért, szülei döbbenten vették észre, hogy elveszítette látását, és többé nem tudott sem járni, sem beszélni. Claire és férje, Tom több mint öt éven át próbálkoztak a gyermekvállalással. A 20 hetes ultrahangvizsgálaton derült ki, hogy Florence háromféle szívfejlődési rendellenességgel jön majd világra.

A kislány négy napos volt, amikor átesett első nyitott szívműtétjén. Bár a beavatkozás sikeres volt, Florence röviddel később szívleállást szenvedett. Nem sokkal első születésnapja előtt, 2023 októberében újabb, életét alapjaiban megváltoztató szívleállás következett. Ezt követően állapították meg nála az agyi sérülést és a cerebrális parézist.

Ma Florence járókeret segítségével mozog, beszéd- és mozgásterápiára jár, és egy újabb, remélhetőleg utolsó nyitott szívműtét vár rá. Szülei minden erejükkel azon vannak, hogy felhívják a figyelmet a ritka szívbetegségek veszélyeire, és hogy történetük erőt adjon más családoknak is, derül ki a Mirror cikkéből.

„Megtanította nekünk, hogy az élet túl rövid. Ha úgy érezzük, hogy szülőként kudarcot vallunk, Florra tekintünk, és tudjuk, hogy valamit mégis jól csinálunk.”

– mondta Claire kislányáról.