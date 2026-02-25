Liv Duna Medical Center: az otthonszülés élménye kórházi biztonságban

Az elmúlt három és fél évben már meghaladta a 4500-at a Liv Duna Medical Centerben világra jött újszülöttek száma, ami egyértelműen jelzi a kismamák bizalmát a korszerű, biztonságos magánellátás iránt. Az intézmény egyedülálló szülészeti nyílt napokat, szülésfelkészítő, valamint baba elsősegély tanfolyamokat is szervez, hogy a szülőket megbízható információkkal lássa el, és felkészítse őket a baba gondozására.

Egyre többen választják az otthonsztülés érzését kórházi körülmények közt Fotó: Liv Duna Medical Center

Modern kórházi háttér, teljes körű biztonság

A Liv Duna Medical Center valódi kórházi háttérrel rendelkező magánintézményként működik, ahol a szülészet mögött teljes szakmai infrastruktúra és professzionális orvosi stáb áll. A nap 24 órájában elérhető aneszteziológus és neonatológus szakorvos, valamint folyamatos nőgyógyász szakorvosi jelenlét biztosítja, hogy szükség esetén azonnali beavatkozásra legyen lehetőség. Az osztályon mintegy 25 szülész-nőgyógyász szakorvos és magasan képzett szakszemélyzet dolgozik összehangolt csapatként, ismertette Dr. Hartman Gábor orvosigazgató, aki több évtizedes munkássága során már több mint 5000 babát segített világra.

Otthonszülés élménye, kórházi biztonságban

Az intézmény filozófiája szerint a szülés egyszerre családi esemény és orvosi szempontból kiemelten fontos élethelyzet. A Liv Duna Medical Center célja, hogy az otthonszülés élményét biztosítsa modern, biztonságos kórházi környezetben. Mint az intézmény orvosigazgatója kifejtette: a családbarát szemlélet a gyakorlatban is megjelenik, a vajúdás alatt zavartalan, nyugodt környezetet biztosítanak, a család jelenléte természetes és támogatott, az orvosok és a szülésznők a megfelelő időben kapcsolódnak be az eseményekbe. Emellett lehetőség van vízben szülésre, alternatív módszerekre, valamint pszichológiai és mentális felkészítésre.

Az intézmény 2026-ban 10%-os kedvezményt biztosít prémium és exkluzív szülési csomagjaira, ezzel is támogatva a családokat ebben a különleges életszakaszban.

Az Liv Duna Medical Centerben a természetes szülés támogatása kiemelt szerepet kap. A császármetszés aránya az országos magánintézményi átlagnál alacsonyabb, mivel az orvosok csak egyértelmű szakmai körülmény esetén döntenek a műtéti beavatkozás mellett.