"31 évesen végstádiumú rákom van - nem tudok gondoskodni a 3 gyermekemről"

A méhnyakrák végstádiumában szenved egy mindössze 31 éves édesanya, akinek hosszú hónapokig a szőnyeg alá söpörték a tüneteit. Az orvosok elhajtották, a daganat pedig közben terjedt, amely áttéteket képzett.

Végstádiumú méhnyakrákkal küzd egy édesanya, akinek hónapokig nem vették figyelembe a betegségét jelző tüneteit

Méhnyakrák miatt nem képes ellátni a gyermekeit

Egy londoni nő kénytelen volt három gyermekét nevelőotthonba adni, miután végzetes méhnyakrák betegsége miatt képtelen gondoskodni róluk. A 31 éves Charley Jayne Law-t a betegség késői stádiumában diagnosztizálták, az orvosok hónapokig figyelmen kívül hagyták tüneteit, azt mondták, hogy azok a menstruációs ciklusával kapcsolatosak.

Law-ból tenyérnyi vérrögök távoztak szeptemberben, amire az orvosok azt mondták, hogy a menstruáció miatt van, többször is elutasították az orvosok. Végül a King's College Kórház nőgyógyászati osztályára utalták, és a múlt hónapban elvégzett számos vizsgálat után méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, amely végstádiumban van, és áttéteket képzett a környező szervekre. Rengeteg vért vesztett, a súlya is drasztikusan csökkent, emiatt kórházba kellett szállítani megfigyelésre.

Mivel egyedülálló szülőként alig számíthatott a családja támogatására, nem volt más választása, mint hogy két fiát és lányát sürgősségi nevelőszülőkhöz adja. Hiába kérte a szociális szolgálat segítségét, magára hagyták. A gyerekei nehezen értik meg, miért nem jöhet haza.

Mindkét fiamnak speciális igényei vannak, ami tízszer nehezebbé teszi a helyzetet, mert nem értik, miért nem tud anyu egyszerűen hazajönni. A lányom pedig még csecsemő, aki anyukáját akarja.

A méhnyakrákot gyakran „csendes gyilkosnak” nevezik, mert tünetei könnyen összetéveszthetőek kevésbé súlyos problémákkal, például erős menstruációval és kimerültséggel. A méhnyakrák tünetei közé tartozik a súlyosabb menstruáció, a szex utáni, a menstruációk közötti vagy a menopauza utáni vérzés, valamint a szex közbeni vagy általános fájdalom, különösen az alsó hát, a medence vagy az alsó has területén. Szakértők szerint a súlyosabb és gyakoribb vérzés gyakran a szokásosnál nagyobb kimerültséget okozhat a nőknél.