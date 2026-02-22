HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
"31 évesen végstádiumú rákom van - nem tudok gondoskodni a 3 gyermekemről"

méhnyakrák
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 14:30
humán papillomavírusnőgyógyászati vizsgálat
Orvostól orvosig járt a tüneteivel, nem foglalkoztak vele. Most végstádiumú méhnyakrákkal küzd egy édesanya.

A méhnyakrák végstádiumában szenved egy mindössze 31 éves édesanya, akinek hosszú hónapokig a szőnyeg alá söpörték a tüneteit. Az orvosok elhajtották, a daganat pedig közben terjedt, amely áttéteket képzett.

Végstádiumú méhnyakrákkal küzd egy édesanya, akinek hónapokig nem vették figyelembe a betegségét jelző tüneteit
Méhnyakrák miatt nem képes ellátni a gyermekeit

Egy londoni nő kénytelen volt három gyermekét nevelőotthonba adni, miután végzetes méhnyakrák betegsége miatt képtelen gondoskodni róluk. A 31 éves Charley Jayne Law-t a betegség késői stádiumában diagnosztizálták, az orvosok hónapokig figyelmen kívül hagyták tüneteit, azt mondták, hogy azok a menstruációs ciklusával kapcsolatosak. 

Law-ból tenyérnyi vérrögök távoztak szeptemberben, amire az orvosok azt mondták, hogy a menstruáció miatt van, többször is elutasították az orvosok. Végül a King's College Kórház nőgyógyászati osztályára utalták, és a múlt hónapban elvégzett számos vizsgálat után méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, amely végstádiumban van, és áttéteket képzett a környező szervekre. Rengeteg vért vesztett, a súlya is drasztikusan csökkent, emiatt kórházba kellett szállítani megfigyelésre.  

Mivel egyedülálló szülőként alig számíthatott a családja támogatására, nem volt más választása, mint hogy két fiát és lányát sürgősségi nevelőszülőkhöz adja. Hiába kérte a szociális szolgálat segítségét, magára hagyták. A gyerekei nehezen értik meg, miért nem jöhet haza. 

Mindkét fiamnak speciális igényei vannak, ami tízszer nehezebbé teszi a helyzetet, mert nem értik, miért nem tud anyu egyszerűen hazajönni. A lányom pedig még csecsemő, aki anyukáját akarja.

 A méhnyakrákot gyakran „csendes gyilkosnak” nevezik, mert tünetei könnyen összetéveszthetőek kevésbé súlyos problémákkal, például erős menstruációval és kimerültséggel. A méhnyakrák tünetei közé tartozik a súlyosabb menstruáció, a szex utáni, a menstruációk közötti vagy a menopauza utáni vérzés, valamint a szex közbeni vagy általános fájdalom, különösen az alsó hát, a medence vagy az alsó has területén. Szakértők szerint a súlyosabb és gyakoribb vérzés gyakran a szokásosnál nagyobb kimerültséget okozhat a nőknél. 

Az esetek mintegy 99 százalékában a méhnyakrákot egy magas kockázatú típusú humán papillomavírus (HPV) fertőzés okozza, amely szexuális érintkezés útján terjed. Több mint 100 típusú HPV létezik, és csak körülbelül 30 érintheti a nemi szervek területét. Sokan soha nem mutatnak tüneteket, mivel azok a fertőzés után évekkel később is jelentkezhetnek, és az esetek többsége kezelés nélkül is elmúlik. - olvasható a Daily Mail cikkében

 

