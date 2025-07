39 éve történt a tragédia: Molnár Csilla története a mai napig megrázó - Galéria

Az egykori szépségkirálynő ma is a fiatalon elveszett tehetség és szépség szimbóluma. Molnár Csilla filmek és könyvek megjelenéséhez is témát adott, többek között “A szépleányok” című dokumentumfilm is foglalkozott az ominózus szépségversennyel, illetve Friderikusz Sándor “Isten óvd a királynőt!” című regénye is megrázó tükröt mutat az akkori korról, és Molnár Csilla Andrea halálának körülményeiről. Története fájdalmas, sorsa örök emlékeztető arra, hogy a csillogás mögött mindig ott van az ember, akinek szüksége van megértésre, figyelemre és törődésre.