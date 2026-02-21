Azt hitték, soha nem fog lábra állni a kisfiú – hihetetlen orvosi csoda történt

Egy kilencéves brit kisfiú lett az első az Egyesült Királyságban, akin speciális, mágneses technológiával végeztek végtaghosszabbító műtétet. Alfie Phillips felépülését az orvosok figyelemre méltónak nevezték.

Orvosi csoda mentette meg a kisfiút.

Fotó: Westend61 / Getty Images

A kisfiú lába rövidebb volt

Alfie Phillips fibularis hemimeliával született, amely egy veleszületett rendellenesség: ilyenkor a szárkapocscsont részben vagy teljesen hiányzik, és ez a végtag rövidülésével, deformitásával, illetve a boka és a láb fejlődési eltéréseivel jár. Az Alder Hey Gyermekkórház tájékoztatása szerint Alfie jobb lába rövidebb volt a balnál, ami egyensúlyi nehézségeket okozott járás és sportolás közben, valamint extra terhelést jelentett a csípőjére és a hátára.

2024 elején 4 centiméteres különbséget mértek a két lába között, amely a becslések szerint felnőttkorára akár 6 centiméterre is nőhetett volna. A család végül az extramedulláris combcsont-hosszabbító műtét mellett döntött, amelyet 2025 márciusában végeztek el a liverpooli kórházban.

A beavatkozás során egy motoros, teleszkópos szeget helyeztek el a csonton belül, amely naponta körülbelül egy milliméterrel távolította el egymástól a csontvégeket. A keletkező rést a szervezet természetes módon új csontszövettel töltötte ki. A folyamatot egy külső mágneses eszközzel segítették.

Alfie kevesebb mint egy hetet töltött kórházban. Édesanyja, Laura Ducker elmondta, hogy már a műtét utáni reggelen járókerettel sétált a mosdóig. Hét nappal az operáció után már nem volt szüksége fájdalomcsillapítóra, és a rendszeres röntgenvizsgálatok alapján eddig 3 centiméterrel nőtt a lába hossza.

Néhány hónappal később a szeget eltávolították. Az ortopéd sebész, Nick Peterson szerint a belső hosszabbítás kevésbé fájdalmas, mint a korábban alkalmazott külső rögzítőkeretes módszer. Bár a jövőben szükség lehet további beavatkozásra, az orvosok elégedettek az eddigi eredményekkel, hiszen már ez is orvosi csodának tekinthető, írja a People.