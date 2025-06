„Üres pezsgősüvegek mindenütt” - Titokzatos lagzi után tűntek el a magyar csárda vendégei; galéria

Színes krepp papír dekoráció, üres pezsgősüvegek és örökzöld slágerek CD lemezei hirdetik, hogy egykor jókedvtől volt hangos a magyar csárda, ami mára elhagyatottá vált. „Lakodalom van a mi utcánkban”, „Száz forintnak…” olvasható a CD-k borítóján. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért tűnhettek el a csárda vendégei, de valószínűleg utoljára egy nagy lagzit tarthattak.

Eltűntek a csárda vendégei / Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket. Rengeteg helyen járt már, amikről be is számol. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját a rejtélyes szellemfalu és a határon túli bunker, valamint az erdő szélén hátrahagyott autók is. Most egy Csongrád-Csanád vármenyei, elhagyatott csárdában járt.

