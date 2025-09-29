„Azt hittem, tüdőrákban haldoklok, de az igazság még sokkolóbb volt”

Egy Angliában élő férfi azt hitte, sorsát a tüdőrák pecsételte meg. Azonban élete fenekestül felfordult, amikor az orvosok valami szokatlant műtöttek ki testéből.

Az orvosok a tüdő vizsgálata után rádöbbentek, hogy éveken át egy idegen tárggyal élt együtt a férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Évekig, észrevétlenül bujkált egy idegen test a tüdőben

A lancashire-i Prestonból származó postásban, Paul Baxterban örökké nyomot hagyott a pillanat, amikor orvosai végre rájöttek, mi okozza évek óta tartó panaszait.

Amikor kiszedték mindenki nevetni kezdett, az orvosok, a nővérek, mindannyian. Én is teljesen nevetségesnek találom az egészet.

- tette hozzá.

Az 57 éves férfit tüdőgyógyászati klinikára utalták be, miután több mint egy éve panaszkodott sárga nyák felköhögésére és rossz közérzetre. Az orvosok először azt hitték, hogy Paul tünetei mögött egy daganat állhat, főleg, hogy régóta dohányzott, a röntgenfelvételen pedig egy árnyékot láttak.

Később viszont kiderült, hogy a bűnös nem egy rosszindulatú daganat volt, hanem egy régen elveszett játék forgalomterelő kúp volt, amely körülbelül 40 éve pihent észrevétlenül Paul tüdejében.

Átlagos megfázás miatt ment orvosához, majd gyermekkori játékával találkozott újra

A férfi elárulta, hogy egy teljesen átlagos téli megfázás miatt ment orvoshoz, és azt hitte, rutinellenőrzéseken fog átesni. Azonban a bronchoszkópia során az orvosok valami kicsi és narancssárga tárgyat azonosítottak a tüdeje alján.

Emlékezett rá, hogy a hetedik születésnapjára kapta ezt a Playmobil készletet, és úgy hiszi, nem sokkal később a játékot véletlenül belélegezte.

- állt a kórházi jelentésben.

Bár gyakori, hogy gyerekek véletlenül kis tárgyakat lélegeznek be, olyan eset, amikor a tünetek csak ilyen hosszú idő elteltével jelentkeznek, szinte hallatlan.

Ez talán azért történhetett, mert az aspiráció olyan fiatal korban történt, hogy a beteg légútjai képesek voltak átalakulni és alkalmazkodni az idegen test jelenlétéhez.

- magyarázták orvosai. Azt is hozzátették, hogy gyerekkorában a tárgy a tüdeje nyálkahártyájába épülhetett, amely körbenőtte azt, ez okozott Paulnak komoly panaszokat.

Az orvos azt mondta, lát valami narancssárgát a tüdőm alján… nem tudtam elképzelni, milyen apró narancssárga dolog lehet ott. Gyerekként azt csináltam, amit mindenki, rágcsáltam a játékaimat. Biztos a számba vettem, és lecsúszott a légcsövemen. Viszont nem emlékszem, hogy bármit is éreztem volna. Csak ott volt 40 évig. 18 évesen volt tüdőgyulladásom, és akkor sem vették észre. 2004-ben agytályoggal kórházba kerültem, MRI-vizsgálaton is átestem, de akkor sem derült ki semmi.

- számolt be a vizsgálatokról a férfi.

Nem, nincs a kandallópárkányon. Egy befőttesüvegben van, amit adtak nekem, a szekrényben. Azt hiszem, örökre meg fogom tartani, és majd az unokáimnak adom tovább.

- mondta a gyermekkori játékáról a történtek után. A kis játékdarab eltávolítása után négy hónappal Paul köhögése szinte teljesen elmúlt, és egyéb tünetei is jelentősen javultak - írta a Mirror.