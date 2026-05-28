Szélvédőre zuhant a motoros: videón a brutális ütközés Csongrádon

Súlyos közlekedési baleset történt a minap Csongrádon, a 451-es főúton, Szentes irányába haladva. Ekkor egy autó szabályosan közlekedett, azonban egy motoros nagy ívben akart balra kanyarodni, mialatt nem adta meg az elsőbbséget. Az ütközés ereje miatt a személyautó kidöntött egy reklámtáblát, majd ezt követően a mellette lévő buszmegállóban állt meg. Az incidenst egy szemtanú örökítette meg videón.

Durva balese történt: motoros és autó ütközött / Fotó: YouTube

Szélvédőre zuhant a motoros: brutális baleset történt Csongrádon

Az ütközés következtében a motoros előbb a jármű szélvédőjének csapódott, majd a földre zuhant. Az autóban anya és fia utazott, akik nem sérültek meg, a motorost azonban a mentők elővigyázatosságból kórházba szállítottak. A rendőrség jelenleg vizsgálja a baleset körülményeit - írja a Blikk.