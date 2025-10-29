Így hatnak a szervezetünkre a horrorfilmek

Vannak, akik nagyon szívesen néznek horrorfilmeket, míg mások ki nem állhatják azokat. Ezzel eddig nincs is semmi gond, hiszen nincs olyan filmes műfaj, amelyet mindenki egyöntetűen kedvelne. A horrorfilmek abban a tekintetben viszont kiemelkednek, hogy elképesztő hatással tudnak lenni az emberi szervezetre.

A horrorfilmek elképesztő hatással lehetnek a szervezetünkre. Fotó: Stock-Asso / shutterstock

Így hatnak a szervezetre a horrorfilmek

Bármilyen filmet is nézünk a moziban, pontosan tudjuk, hogy az csak a képzelet szüleménye. Így van ez a horrorfilmekkel is: akik kedvelik ezt a műfajt, azoknak az agya felismeri, hogy a félelmetes hangok és képek nem valóságosak. Miért lehet az, hogy a mértéktelen vér és agresszió látványa nem okoz számukra traumát?

Egy korábbi felmérésben a Vanderbilt Egyetem kutatói arra jutottak, hogy azok az emberek, akik élvezettel néznek horrorfilmeket, kicsit másként működnek, mint az átlagember. Az eredmények szerint ezeknek az embereknek az agya kevesebb olyan autoreceptorral rendelkezik, amely a dopamin hatását fékezi, ezért a félelem számukra élvezetet okoz.

Mi a helyzet az átlagemberekkel?

Az átlagos filmnéző hiába tudja, hogy amit a mozivásznon lát, az nem a valóság: a testében tényleges fizikai reakciókat okozhatnak az ijesztő jelenetek, nagymértékű stresszt kiváltva. Ennek következtében az illető idegrendszere és teste is lefáradhat az adott horrorfilm végére. Az érzékenyebbek számára akár súlyos traumát, álmatlanságot, rémálmokat is okozhatnak a rémisztő filmek, így az alvásuk sem lesz pihentető, amitől másnap fáradékonyak, stresszesek lehetnek.

Mit tehetsz a rémálmok ellen?

Az első és legbiztosabb megoldás, hogyha felismered, hogy érzékeny vagy az ilyen filmekre, és nem nézed azokat. Ha már túl vagy egy rémisztő mozizáson, akkor érdemes tudatosítanod, hogy nem a valóságot láttad. Mivel az agy jól tudja, hogy ezek a jelenetek csak kitalációk, így a hatásukra kialakuló rémálmok is csak rövid ideig kísértenek.

Egészséges is lehet a horrorfilmek nézése

Egy másfél órás horrorfilm felérhet 30 percnyi sétával egy felmérés szerint. Az izgalmas horrorok végignézésével annyi kalóriát égethetsz el, mintha ennyi ideig sétáltál volna megállás nélkül. Vigyázni kell ugyanakkor a szívbetegeknek, mivel egy valóban ijesztő film alatt 25 százalékkal is nőhet a pulzusunk. Na meg a nagy izgalmak okozta kalóriaégetés sem ér semmit, ha teleesszük magunkat a mozi büféjében kapható finomságokkal.

