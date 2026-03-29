Percek alatt történt otthon a tragédia, már nem lehetett megmenteni az ötévest

A kis Karlton Noah Donaghey mindössze néhány percre tűnt el az édesanyja szeme elől, azonban sajnos ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy tragédia történjen. Az ötéves ugyanis héliumos lufit szívott. Mire édesanyja, Lisa rátalált, már nem volt mit tenni.

Percek alatt történt tragédia.

A hélium belélegzése miatt a szervezet nem jut elegendő oxigénhez, ami oxigénhiányt okozhat, és károsíthatja a létfontosságú szerveket. A történtekről a kisfiú nővére, Kaitlin számolt be, aki nyolchónapos ikerlányaival érkezet a családi partira, ahol Karlton féltékeny volt arra, hogy szülei a csecsemőkkel foglalkoztak, nem vele.

Percek alatt történt tragédia

Telt az idő, nem tudtuk, mit csinál, de azt hittük, a mosdóban van, ahol elidőzik szokása szerint. Ő volt ugyanis a leghigiénikusabb ötéves. Nagyon odafigyelt magára. Lisa végül bement, hogy ránézzen. Ezt követően szörnyű sikolyt hallottunk. Berohantunk. Ekkor már a karjában tartotta Karltont, aki már halott volt

- emlékezett vissza Kaitlin kiemelve, testvére egy, a szobában korábban lebegő héliumos lufi miatt vesztette életét, amit valahogy elért és "elszívott".

Habár mentőt hívtak, a kicsi életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia óta négy év telt el, és azóta családja azon dolgozik, hogy minél több ember figyelmét hívják fel a héliumos lufi veszélyeire olyan háztartásokban, ahol gyerekek is vannak - írja a DailyStar.