Öt év után sétált be a rendőrségre egy halottnak hitt férfi -„Élek és jól vagyok”

A halottnak hitt férfi 5 évvel eltűnése után sétált be a rendőrségre azzal, hogy él és jól van. Halálhírét követően állított be a rendőrségre, ezzel felborította a nyomozást a gyilkossági ügyével kapcsolatban.

Két nappal halálhíre után sétált be a rendőrségre a halottnak hitt férfi.

Fotó: Pexels / Pexels (illusztráció)

A halottnak hitt férfit öt évig eltűnt személyként kezelték

Az angliai Bradford városában éveken át azt hitték, hogy Ismail Ali már nem él. A férfi 2020. május 29-én tűnt el nyomtalanul, miután elhagyta munkahelyét, és azóta senki sem látta. A rendőrség nemcsak eltűnt személyként kezelte az ügyét, hanem idén novemberben öt embert le is tartóztattak az állítólagos meggyilkolásával kapcsolatban. Éppen ezért mindenkit megdöbbentett, amikor Ali egyik nap egyszerűen besétált a west yorkshire-i rendőrségre, és közölte: „élek és jól vagyok”.

A nyomozók korábban házkutatásokat tartottak több címen, nagy mennyiségű készpénzt is lefoglaltak, és úgy gondolták, sikerült felgöngyölíteniük egy gyilkossági ügyet. A hatóságok szóvivője még azt is kijelentette, hogy az évekig tartó kutatás után már biztosak abban: Ali nincs életben. Két nappal később azonban minden feltételezés összeomlott, amikor a férfi váratlanul előkerült.

A rendőrség most azt próbálja kideríteni, hol volt Ali az elmúlt öt és fél évben, és miért tűnt el teljesen a nyilvánosság elől. Családját értesítették, és jelenleg védelem alatt tartják, miközben további vizsgálatok zajlanak. A korábban letartóztatott személyek közül többen óvadék ellenében szabadlábon vannak, mivel pénzmosással összefüggő gyanú is felmerült.

A hatóságok közölték, hogy a nyomozás folytatódik, és megköszönték mindazoknak, akik az évek során segítettek Ali felkutatásában — még ha váratlanul is, de a történet végül megoldódott - írta a LADbible.