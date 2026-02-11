Halottnak hitt katona került elő az ukrán frontról - Édesanyja meggyászolta, temetése is volt

A most 42 éves Nazar Dalecki már 2014-ben is szolgálta az ukrán hadsereget. A 2022-es háború kitörése után néhány hónappal azonban eltűnt. Az édesanya telefont kapott, amelyben arról tájékoztatták, hogy a fiát őrizetbe vették de "minden rendben lesz". Ami később történt, az a család minden várakozását felülmúlta.

Éveken át halottnak hitték az ukrán katonát. Fotó: Szergej Kozlov / MTI

"Várunk rád, Nazarko" – könnyek között fogadták halottnak hitt szerettük telefonhívását

Jelenlegi állás szerint körülbelül 70 ezer embert nyilvánítottak eltűntnek Ukrajnában, ezek nagy része katona. Egyeseknek úgy veszett nyomuk, hogy a holttestüket nem lehetett azonosítani, míg másokról úgy tudják, őrizetben vannak.

Nazar Daleckről is úgy vélték, őrizetbe helyezték. 2023-ban aztán találtak egy holttestet, akit Nazarnak hittek a DNS-tesztek alapján. A holttesten súlyos égési sérülések voltak, amik nem tették lehetővé a megfelelő azonosítást.

Hónapokkal később egy ukrán katona üzent a családnak, hogy látta Nazart, akit kiengedtek a fogságból. Ezen a héten pedig telefonhívást kaptak a fáradt Nazartól, aki ekkorra már Ukrajna területén tartózkodott.

A telefonhívásról videófelvétel is készült. A felvételen látszik, hogy a család alig akarja elhinni, hogy újra hallja "Nazarko" hangját. Az édesanya még azt is megkérdezi, megvan-e mind a két lába és karja.

Olyan furcsa volt. A fiam meghalt, el is temettem és most hallom a hangját. Ez boldogság. Nagy boldogság

– mondta a BBC-nek a megkönnyebbült édesanya.

A hatóságok most vizsgálják, hogyan következhetett be hiba az azonosítás során és miért juttattak el téves holttestet a családnak.