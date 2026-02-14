„Az úton csendben könyörögtem, hogy valaki ütközzön az autómnak” - Egy depressziós édesanya szívszorító vallomása

Depresszióval és más mentális problémákkal küzdött egy egyedülálló édesanya, aki többször is megkísérelte az öngyilkosságot. A javulásig vezető út rettentő hosszú volt, ugyanis nem kapta meg a megfelelő támogatást. Mára már saját jótékonysági szervezettel rendelkezik, hogy a sorstársai számára megadja a megfelelő segítséget.

A depresszió annyira elhatalmasodott az édesanyán, hogy az öngyilkosságot látta egyetlen kiútnak

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Depresszió a láthatatlan gyilkos

A mentális egészségi problémák sokszor kívülről nem látszanak, és azok sem veszik észre, akik közel állnak a problémás személyhez. Elle Ward is ugyanilyen személy volt, rajta sem látszott, hogy problémái lennének, kívülről azt gondolhatták róla az emberek, hogy ő a társaság lelke: vicces, extrovertált és magabiztos. Mindeközben legbelül az igazság ettől nagyon távol állt. Egy belső hang mindent megkérdőjelezett a számára, egyfolytában azon aggódott, vajon szeretik-e őt az emberek.

A 28 éves brit Elle már tinédzserként önkárosítással, depresszióval és alacsony önértékeléssel küzdött, gyakran összetűzésbe került szüleivel. Huszonéves korának végén, egyedülálló anyaként és igényes tanári munkájával küszködve, veszélyesen mélypontra került. 2024-ben fáradtan, depresszióval küzdve egy hosszú kapcsolat lezárása után úgy érezte, nem akar tovább élni.

A munkába vezető úton csendben könyörögtem, hogy valaki ütközzön az autómnak, hogy ne nekem kelljen megtennem

– meséli a brit Metro-nak.

Kicsúszott a talaj a lábam alól. Autóztam, péntek és szombat esténként rekreációs drogokat szedtem. Vasárnapra már nem voltam túl kedves ember. A szüleimmel való kapcsolatom rosszabb volt, mint valaha. Mindenki érthető módon azt hitte, hogy önző vagyok, miközben én beteg voltam. Úgy éreztem, hogy nem bírom tovább.

– emlékszik vissza. Azon a héten csendben, bárki tudta nélkül elbúcsúzott mindenkitől. Elvitte fiát egy állatkertbe, meglátogatta a nagyszüleit, és együtt vacsorázott a szüleivel. Mint mondja, békét kötött a gondolattal, hogy véget vet az életének.

Furcsán hangzik, de valószínűleg ez volt a legjobb érzés, amit hosszú ideje éreztem

– emlékszik vissza.