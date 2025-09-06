Beteges hajlamok – Magyar „fantomok”, akik nyomot hagytak az utcákon

Az utóbbi 7-8 évben egyre több beteges cselekedet történt Magyarország utcáin. Nem csoda, hogy az internet népe mostanra kész listát készített a nyilvánosan megbotránkoztatón viselkedő alakokról, akiket szinte egytől egyig mind „fantom” utónévvel illetnek. Egy valami biztosan közös a magyar fantomokban: megdöbbentő viselkedésükkel sokkolták a közvéleményt, és polgárpukkasztó, de sajátos módon írták be magukat a hazai bulvártörténelembe.

Beteges hajlamaikkal sokkolják a járókelőket a magyar fantomok

Fotó: Rosta Tibor / MTI

Magyar fantomok nyomában

Az idős nő és a motorháztetők

Undorító jelenségre lettek figyelmesek a fővárosi IX. kerület lakói az utóbbi napokban. A környékbeliek plakátokkal figyelmeztetik egymást egy idős asszonyra, aki rendszeresen a parkoló autók motorháztetején végzi el a dolgát. A groteszk jelenetet fényképekkel is dokumentálták, és nem sok idő kellett hozzá, hogy a „motorháztetőre ürítő fantom” híre bejárja az internetet.

Szegedi fosórém

Korábban Szegeden váltott ki hatalmas felháborodást egy hajléktalan férfi, aki szintén a nyílt utcán ürített. Az illető a Passzázs soron található Nagyáruház kirakataiban, illetve az üzletek ajtaján hagyott rendszeresen bűzös meglepetéseket reggelre.

Híg emberi ürülék egy bolt üvegajtaján Szegeden

Szegedi kirakatfantom

Szintén Szegeden történt, hogy a Belvárosi Nagyáruház egyik kirakata olyan nagy csáberővel bírt, hogy egy férfi ezt választotta „szerelmi célpontjaként”. Az elkövető éjszaka érkezett a helyszínre biciklivel, hogy aztán a kirakat üvegén világító női figurát önkielégítés céljával megközelítse. A férfi állítólag többször is visszajárt vágya tárgyához – hasonló okból. Az esetet a bolt tulajdonosai kamerával rögzítették, és rendőrségi feljelentést tettek.

Pécsi kocsifantom

Egy másik híres eset egy pécsi, objektofil férfi ügye, aki rendszeresen közösült autókkal. A kocsifantom éveken át rongált meg gépjárműveket úgy, hogy lefeszítette a tanksapkájukat, majd a tanknyílást használta az aktushoz. A férfit többször is elítélték már: közmunkát, felfüggesztett börtönbüntetést is kapott, de ezek sem tartották vissza. Az elmeorvosi vizsgálaton szexuális zavart állapítottak meg nála, de mivel egyik esetben sem volt beszámíthatatlan állapotban, felelősségre vonható maradt.