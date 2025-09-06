Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
magyar fantomok, Budapest, éjszakai kivilágítás

Beteges hajlamok – Magyar „fantomok”, akik nyomot hagytak az utcákon

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 19:45
fantomKőbányaSzegedPécs
Egyre több kiborító történetet tudunk felsorakoztatni, amelyeket az ország legkülönbözőbb pontjairól gyűjtenek össze az emberek. A magyar fantomok úgy tűnik, továbbra is járják az utcákat. Egyre több van belőlük, és úgy tűnik, egyre durvább dolgokat visznek végbe. 
Az utóbbi 7-8 évben egyre több beteges cselekedet történt Magyarország utcáin. Nem csoda, hogy az internet népe mostanra kész listát készített a nyilvánosan megbotránkoztatón viselkedő alakokról, akiket szinte egytől egyig mind „fantom” utónévvel illetnek. Egy valami biztosan közös a magyar fantomokban: megdöbbentő viselkedésükkel sokkolták a közvéleményt, és polgárpukkasztó, de sajátos módon írták be magukat a hazai bulvártörténelembe.

Magyar fantom, Szegedi dóm, Éjszaka
Beteges hajlamaikkal sokkolják a járókelőket a magyar fantomok
Fotó: Rosta Tibor / MTI

Magyar fantomok nyomában 

Az idős nő és a motorháztetők 

Undorító jelenségre lettek figyelmesek a fővárosi IX. kerület lakói az utóbbi napokban. A környékbeliek plakátokkal figyelmeztetik egymást egy idős asszonyra, aki rendszeresen a parkoló autók motorháztetején végzi el a dolgát. A groteszk jelenetet fényképekkel is dokumentálták, és nem sok idő kellett hozzá, hogy a „motorháztetőre ürítő fantom” híre bejárja az internetet.

Szegedi fosórém

Korábban Szegeden váltott ki hatalmas felháborodást egy hajléktalan férfi, aki szintén a nyílt utcán ürített. Az illető a Passzázs soron található Nagyáruház kirakataiban, illetve az üzletek ajtaján hagyott rendszeresen bűzös meglepetéseket reggelre.

Híg emberi ürülék egy bolt üvegajtaján Szegeden
Híg emberi ürülék egy bolt üvegajtaján Szegeden

Szegedi kirakatfantom

Szintén Szegeden történt, hogy a Belvárosi Nagyáruház egyik kirakata olyan nagy csáberővel bírt, hogy egy férfi ezt választotta „szerelmi célpontjaként”. Az elkövető éjszaka érkezett a helyszínre biciklivel, hogy aztán a kirakat üvegén világító női figurát önkielégítés céljával megközelítse. A férfi állítólag többször is visszajárt vágya tárgyához – hasonló okból. Az esetet a bolt tulajdonosai kamerával rögzítették, és rendőrségi feljelentést tettek.

Pécsi kocsifantom

Egy másik híres eset egy pécsi, objektofil férfi ügye, aki rendszeresen közösült autókkal. A kocsifantom éveken át rongált meg gépjárműveket úgy, hogy lefeszítette a tanksapkájukat, majd a tanknyílást használta az aktushoz. A férfit többször is elítélték már: közmunkát, felfüggesztett börtönbüntetést is kapott, de ezek sem tartották vissza. Az elmeorvosi vizsgálaton szexuális zavart állapítottak meg nála, de mivel egyik esetben sem volt beszámíthatatlan állapotban, felelősségre vonható maradt.  

Kőbányai szopófantom 

A fővárost sem kímélik a kéjencek. Talán a leghíresebb eset Budapest X. kerületéhez, pontosabban Kőbányához köthető, amikor 2018-ban napvilágra került egy felvétel, amelyen egy járókelő férfi megáll egy alvó hajléktalan mellett és orálisan kényeztetni kezdi. Az esetet egy közeli térfigyelő kamera rögzítette és a rendőrség tette közzé körözési céllal. Az esetről később kiderült, hogy közös beleegyezésen alapult, tehát a hajléktalan férfi nem ellenezte a váratlan közeledést. Így az elkövető ellen végül közerkölcs megsértése miatt indult eljárás. 

Hajdúszoboszlói csókfantom 

Hajdúszoboszlón is hasonlóan nagy port kavart egy férfi, aki lekapta egy bőrdíszműves kirakatának plakátját. A férfi szenvedélyesen csókolgatta a képet, amit egy közeli térfigyelő kamera örökített meg. A csókfantomot korábban állítólag Debrecenben tartóztatták le közszeméremsértés miatt. 

Videón a Hajdúszoboszlói csókfantom:

@tenyektv2

Csókfantomot videóztak Hajdúszoboszlón, a nyílt utcán csapott le

♬ eredeti hang – TV2 Tények - TV2 Tények

