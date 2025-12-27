KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
“70 kilót adtam le, hogy élő Barbie-baba legyek”

fogyás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 09:00
Barbie babaplasztikai műtét
Volt, hogy szégyenkezett a teste miatt, miközben a mérleg 140 kilót mutatott. Most épp a testéből él – igaz, azt jó pár alkalommal turbózták fel a plasztikai sebészek a nagy fogyás óta. Túlsúlyos fiatalból élő Barbie-baba? Lehetséges!

Az ausztráliai Queenslandben élő Mandy élete kétségtelenül sokat változott az utóbbi években. 140 kilós fiatalból ugyanis élő Barbie-baba lett: ehhez persze egy igen komoly, testsúlya felét leadó fogyás, valamint jó pár plasztikai műtét is kellett.

Mandy túlsúlyos, önbizalomhiányos fiatal volt, most élő Barbie-baba.
Mandy túlsúlyos, önbizalomhiányos fiatalból lett Ausztrália egyik élő Barbie-babája. Ehhez csak pár műtét és egy méretes mellimplantátum kellett  Fotó: YouTube

70 kilót dobott le, majd élő Barbie-baba lett a plasztikai sebészeknek köszönhetően

Túlsúlyos fiatalként aligha hihette Mandy, hogy egy nap majd a testéből fog élni erotikus tartalomgyártóként. Pedig épp ezt az utat járta be – igaz, nem két nap alatt. Mandy 120 ezer dollárt, azaz egy lakás árát költötte eddig plasztikai beavatkozásokra. Kezdődött mindez a nagy fogyása után, 24 évesen: akkor a hasát és a mellét szabták át, hogy új testsúlyához jobban illeszkedjen, azóta pedig nem volt megállás. Más mellett négy további mellnagyobbító műtét következett, mostanában pedig egy fenékimplantátumon gondolkozik, hogy összhangban legyen a hátsója 800 köbcentis dekoltázsával. Ezt a beavatkozást, ha minden jól alakul, 2026 januárjában végzik el majd rajta.

A férfiak megőrülnek az alakjáért, és komoly vagyonokat fizetnek ki a pikáns online tartalmakért. Persze nem volt ez mindig így: Mandy fiatalon egy cseppet sem volt megelégedve a látvánnyal, ami a tükörbe nézve fogadta őt. Túlsúlyos volt, alacsony önbizalommal.

Aztán egy online játékos közösségben megismerte a férjét, Johnt, akivel közösen kezdtek életmódváltásba. Persze Mandy végül messzebb ment, nem csak fogyott… “Az emberek extrémnek tartanak, talán azért, mert nagyobb utat tettem meg, hogy megváltoztassam a külsőmet. Nem álltam meg ott, hogy lefogytam, hanem extra lépéseket is tettem” – magyarázta a Truly videójában.

