Hatalmas geomágneses vihar érheti el a Földet

Rendkívüli aktivitást produkált a Nap az elmúlt napokban, 24 óra alatt 27 napkitörést észleltek a kutatók, köztük az elmúlt hónapok egyik legerősebbjét is. A február 1–2. között tapasztalt kiugró események következtében komoly geomágneses vihar érheti el a Földet, amely február 5-én látványos sarki fényt is okozhat.
A NASA adatai szerint néhány napja szinte a semmiből jelent meg egy új napfolt a Nap felszínén, amely rendkívül gyors növekedésbe kezdett. Sőt, a mérete már most megközelíti a hírhedt 1859-es Carrington-eseményt kiváltó napfolt felét.
Az akkori kitörés minden idők egyik legerősebb geomágneses viharához vezetett, ezért a mostani jelenség gyors erősödése a szakemberek szerint figyelmeztető jel.
Ugyanis a napfoltból hatalmas plazmafelhő, úgynevezett koronakidobódás indult el, amely nagy sebességgel halad a Föld irányába. Az előrejelzések alapján február 5-én halad el bolygónk közelében, de nem zárható ki az sem, hogy részben el is találja a Föld mágneses mezejét. Ha ez bekövetkezik, geomágneses vihar alakulhat ki.
A napkitöréseket B, C, M és X kategóriákba sorolják, ahol minden fokozat tízszer nagyobb energiát jelent az előzőnél. A mostani időszak legerősebb eseménye X8,1-es besorolást kapott, ami az elmúlt hónapok egyik legintenzívebb kitörésének számít.
Ilyenkor a töltött részecskék behatolnak a felső légkörbe, ahol oxigén- és nitrogénatomokkal ütköznek. Az ütközések hatására különböző színű fények keletkeznek – ez a jelenség a sarki fény. A mostani aktivitás miatt a megszokottnál délebbi, alacsonyabb szélességi körökön is megjelenhet az aurora, így akár Közép-Európából is megfigyelhető lehet.
Bár a jelenség látványos, komoly technikai következményekkel is járhat. Egy erősebb geomágneses vihar rádiójel-kimaradásokat, GPS-zavarokat, műholdak működési hibáit, sőt akár űreszközök károsodását is okozhatja. A legutóbbi X-osztályú kitörés már most részleges kommunikációs zavarokat idézett elő a Csendes-óceán déli térségében.
Az amerikai űridőjárás-előrejelző központ szerint a mostani plazmafelhő nagy valószínűséggel elkerüli a Földet, ugyanakkor nem zárják ki az érintkezés lehetőségét sem. Ha a részecskék elérik a bolygó mágneses pajzsát, akkor február 5-én fokozott geomágneses aktivitás és látványos sarki fény kísérheti az eseményt.
A szakemberek folyamatosan figyelik a Nap viselkedését, mert a mostani aktivitás jól mutatja, hogy a csillagunk egyre aktívabb szakaszba lép, ami a következő hónapokban még több hasonló jelenséget hozhat.
Január 22-én volt a legutóbbi sarki fény Magyarországon. Erről készült galériánkat itt tudod megnézni.
