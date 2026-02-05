Hatalmas geomágneses vihar érheti el a Földet

Rendkívüli aktivitást produkált a Nap az elmúlt napokban, 24 óra alatt 27 napkitörést észleltek a kutatók, köztük az elmúlt hónapok egyik legerősebbjét is. A február 1–2. között tapasztalt kiugró események következtében komoly geomágneses vihar érheti el a Földet, amely február 5-én látványos sarki fényt is okozhat.

Korábban januárban volt utoljára látható a sarki fény Magyarországon. Fotó: Facebook / Dorog-Esztergom térségének időjárása

A NASA adatai szerint néhány napja szinte a semmiből jelent meg egy új napfolt a Nap felszínén, amely rendkívül gyors növekedésbe kezdett. Sőt, a mérete már most megközelíti a hírhedt 1859-es Carrington-eseményt kiváltó napfolt felét.

Az akkori kitörés minden idők egyik legerősebb geomágneses viharához vezetett, ezért a mostani jelenség gyors erősödése a szakemberek szerint figyelmeztető jel.

Ugyanis a napfoltból hatalmas plazmafelhő, úgynevezett koronakidobódás indult el, amely nagy sebességgel halad a Föld irányába. Az előrejelzések alapján február 5-én halad el bolygónk közelében, de nem zárható ki az sem, hogy részben el is találja a Föld mágneses mezejét. Ha ez bekövetkezik, geomágneses vihar alakulhat ki.

A napkitöréseket B, C, M és X kategóriákba sorolják, ahol minden fokozat tízszer nagyobb energiát jelent az előzőnél. A mostani időszak legerősebb eseménye X8,1-es besorolást kapott, ami az elmúlt hónapok egyik legintenzívebb kitörésének számít.

Geomágneses vihar, ami sarki fényt okoz

Ilyenkor a töltött részecskék behatolnak a felső légkörbe, ahol oxigén- és nitrogénatomokkal ütköznek. Az ütközések hatására különböző színű fények keletkeznek – ez a jelenség a sarki fény. A mostani aktivitás miatt a megszokottnál délebbi, alacsonyabb szélességi körökön is megjelenhet az aurora, így akár Közép-Európából is megfigyelhető lehet.

Bár a jelenség látványos, komoly technikai következményekkel is járhat. Egy erősebb geomágneses vihar rádiójel-kimaradásokat, GPS-zavarokat, műholdak működési hibáit, sőt akár űreszközök károsodását is okozhatja. A legutóbbi X-osztályú kitörés már most részleges kommunikációs zavarokat idézett elő a Csendes-óceán déli térségében.

Az amerikai űridőjárás-előrejelző központ szerint a mostani plazmafelhő nagy valószínűséggel elkerüli a Földet, ugyanakkor nem zárják ki az érintkezés lehetőségét sem. Ha a részecskék elérik a bolygó mágneses pajzsát, akkor február 5-én fokozott geomágneses aktivitás és látványos sarki fény kísérheti az eseményt.