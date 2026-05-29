Gonoszul csúfolták a parkban a Down-szindrómás kislányt, de ami ezután történt, arra senki sem számított

A négygyermekes Vernice Jones mindig is rettegett attól, hogy Down-szindrómás kislányát, Pixie-t új játszótérre vigye, mert a kicsi a betegsége miatt rengeteg bámuló tekintetet vonz. Legutóbb azonban a legrosszabb rémálma vált valóra: alighogy megérkeztek, kicsit idősebb gyerekek csoportja kezdte el ujjal mutogatva körberöhögni a babakocsiban ülő Pixie-t.

A tündéri Pixie-t imádják az interneten, de a játszótéren kegyetlenül bántották: a Down-szindrómás kislány szerencsére igazi harcos Fotó: 123RF

Az édesanya azonnal oda lépett a gúnyolódó gyerekek felnőtt kísérőihez, de amit tőlük kapott, attól leesett az álla.

Odahozták a gyerekeket, de nem igazán csináltak semmit. Semmi bocsánatkérés, semmi

– emlékezett vissza a felháborító pillanatokra Vernice.

Zokogásban tört ki a Down-szindrómás kislány édesanyja

A sírás határán lévő családot végül egy másik, általános iskolás kislányokból álló csapat mentette meg. Odaléptek Pixie-hez, és felengedték maguk mellé a mérleghintára. Amikor a meghatott anyuka elmesélte nekik, mit tettek az előbb a kislányával, az egyik tízéves kislány olyan választ adott, amitől mindenkinek elakadt a szava:

Nem értem, miért nevettek rajta, hiszen ő ugyanolyan ember, mint mi.

Az anyuka teljesen összeomlott a kedvességtől.

Olyan jó volt látni, hogy vannak még gyerekek, akik tudják: nem mindenki egyforma, mindenki egyedi és különleges

– mondta Vernice.

Harc az életért

Pixie élete egyébként is kész harc: négyhónapos korában megállt a szíve, a klinikai halálból hozták vissza az orvosok, ami után nyitott szívműtéten esett át. A kislány ráadásul nagyothalló, jelnyelvvel kommunikál, és a lába is egyfolytában fáj a hipermobilitása miatt, ami miatt úszni és speciális cheerleadingre jár. Az állam ráadásul nemrég megvonta tőle a mozgássérült autót, így az anyuka most a hivatallal is harcol.

A játszótéri incidens után Vernice a Facebookon kereste meg a hős kislányok szüleit, hogy megköszönje a nevelést. Az egyik kislány, Elissa anyukája, Leanne Yates elárulta: lánya otthon nem is értette, miért lenne ez nagy dolog.

Nem érezte úgy, hogy bármi különlegeset tett volna, hiszen szerinte mindenkivel ugyanúgy kellene bánni.

A tündéri Pixie amúgy igazi TikTok-sztár, több mint 16 ezer követője van. Bár a trollok miatt egy időre eltűnt a netről, most újra videózik, mert rengetegen írják neki: Pixie mosolya ad nekik erőt a mindennapokhoz – írja a brit Mirror.