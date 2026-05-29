Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gonoszul csúfolták a parkban a Down-szindrómás kislányt, de ami ezután történt, arra senki sem számított

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Down-szindróma
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 14:30
játszótérkegyetlenség
Saját szülei szeme láttára mutogattak és nevettek a hatéves Pixie-n a gonosz gyerekek. Amikor az édesanya számonkérte a kísérőiket, bocsánatkérés helyett csak flegmázást kapott. Végül teljesen idegenek tettek igazságot.
Bors
A szerző cikkei

A négygyermekes Vernice Jones mindig is rettegett attól, hogy Down-szindrómás kislányát, Pixie-t új játszótérre vigye, mert a kicsi a betegsége miatt rengeteg bámuló tekintetet vonz. Legutóbb azonban a legrosszabb rémálma vált valóra: alighogy megérkeztek, kicsit idősebb gyerekek csoportja kezdte el ujjal mutogatva körberöhögni a babakocsiban ülő Pixie-t.

A tündéri Pixie-t imádják az interneten, de a játszótéren kegyetlenül bántották: a Down-szindrómás kislány szerencsére igazi harcos
A tündéri Pixie-t imádják az interneten, de a játszótéren kegyetlenül bántották: a Down-szindrómás kislány szerencsére igazi harcos Fotó: 123RF

Az édesanya azonnal oda lépett a gúnyolódó gyerekek felnőtt kísérőihez, de amit tőlük kapott, attól leesett az álla.

Odahozták a gyerekeket, de nem igazán csináltak semmit. Semmi bocsánatkérés, semmi

– emlékezett vissza a felháborító pillanatokra Vernice.

Zokogásban tört ki a Down-szindrómás kislány édesanyja

A sírás határán lévő családot végül egy másik, általános iskolás kislányokból álló csapat mentette meg. Odaléptek Pixie-hez, és felengedték maguk mellé a mérleghintára. Amikor a meghatott anyuka elmesélte nekik, mit tettek az előbb a kislányával, az egyik tízéves kislány olyan választ adott, amitől mindenkinek elakadt a szava:

Nem értem, miért nevettek rajta, hiszen ő ugyanolyan ember, mint mi.

Az anyuka teljesen összeomlott a kedvességtől. 

Olyan jó volt látni, hogy vannak még gyerekek, akik tudják: nem mindenki egyforma, mindenki egyedi és különleges

– mondta Vernice.

Harc az életért

Pixie élete egyébként is kész harc: négyhónapos korában megállt a szíve, a klinikai halálból hozták vissza az orvosok, ami után nyitott szívműtéten esett át. A kislány ráadásul nagyothalló, jelnyelvvel kommunikál, és a lába is egyfolytában fáj a hipermobilitása miatt, ami miatt úszni és speciális cheerleadingre jár. Az állam ráadásul nemrég megvonta tőle a mozgássérült autót, így az anyuka most a hivatallal is harcol.

A játszótéri incidens után Vernice a Facebookon kereste meg a hős kislányok szüleit, hogy megköszönje a nevelést. Az egyik kislány, Elissa anyukája, Leanne Yates elárulta: lánya otthon nem is értette, miért lenne ez nagy dolog. 

Nem érezte úgy, hogy bármi különlegeset tett volna, hiszen szerinte mindenkivel ugyanúgy kellene bánni.

A tündéri Pixie amúgy igazi TikTok-sztár, több mint 16 ezer követője van. Bár a trollok miatt egy időre eltűnt a netről, most újra videózik, mert rengetegen írják neki: Pixie mosolya ad nekik erőt a mindennapokhoz – írja a brit Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu