Daganata miatt romlik a 4 éves kislány állapota, egyetlen vágya maradt

A 4 éves Brooke Birch nagy Jégvarázs-rajongó. Mielőtt daganata miatt végleg megvakulna, egyetlen vágya, hogy találkozhasson Elzával.

Daganata miatt romlik Brooke látása (fotó:GoFundMe)

Daganat roncsolja a kislány látását

David és Zoe Birch akkor vitték lányukat szemészhez, amikor változást vettek észre az egyik szemén. Az orvosok először „lusta szemre” gyanakodtak, ezért szemtapaszt és szemüveget írtak fel, hogy erősítsék azt. Mivel aztán nem történt javulást, és ehhez étvágytalanság is társult, további vizsgálatokra küldték őket.

Találtak egy árnyékot a szeme mögött és két árnyékot az agy hátsó részében

- emlékezett vissza Dave.

Alacsony malignitású gliomát diagnosztizáltak nála. Az orvosok elmondták a szülőknek, hogy bár ez nem feltétlenül halálos betegség, az életüket jelentősen meg fogja változtatni. Ezek a daganatok ugyanis lassan növekednek, és mivel a bal szemhez kapcsolódnak, műtéti úton nem távolíthatók el.

Elmentünk a szemészeti vizsgálatra a múlt hónapban, mert azt tapasztaltuk, hogy a szeme állapota sokat romlott. A látóideg kifehéredett, és kezdte elveszíteni a látását.

Bár a daganat a kezelések miatt már nem növekszik, az idegeket továbbra is károsítja, így Brooke látása gyorsan romlik. Szülei most azon dolgoznak, hogy lányuk találkozhasson kedvenc hercegnőjével, mielőtt teljesen elveszítené a látását.

Szülőként nem sírhatunk előttük, amikor gyászolunk. Ha ezt tesszük, úgy érezzük, hogy kudarcot vallottunk… Nem tudom, hogyan viseljem el mindezt. Fizikailag és mentálisan is küzdök

- mondta az édesanya, aki teljes munkaidőben gondoskodik lányáról, és igyekszik minél több szép emléket adni neki. (People)