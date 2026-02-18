„A boldog befejezés várt volna rám – most a legrosszabbra készülünk”

Keira Morrison néhány hónappal az esküvője előtt kapott lesújtó diagnózist, daganatos betegségben szenved . A 30 éves nő azt mondja, családjával most a legrosszabb lehetőségre próbálnak felkészülni.

Épp csak most kezdődött volna élete legszebb időszaka, daganatot diagnosztizáltak a nőnél

A daganat a legrosszabbkor támadt

Keira Morrison hét éve él párkapcsolatban Liam Bridgemannel, és neveli a férfi két gyermekét, a 15 éves Miley-t és a 10 éves Liamet. A pár idén nyáron házasodott volna össze, azonban február 10-én Keiránál limfómát, a vérképző rendszert érintő daganatos betegséget diagnosztizáltak.

Keira több mint egy évvel ezelőtt fordult először orvoshoz, miután csomót fedezett fel a nyakán, valamint lábfájdalmat tapasztalt. Azt is észrevette, hogy alkoholfogyasztás után az arca bedagadt és kipirosodott. Panaszait kezdetben magas vérnyomásnak tulajdonították, és várólistára került egy vizsgálatra.

Állapota azonban romlott, ezért ismét orvoshoz fordult, ahol egy másik orvos sürgős kivizsgálást rendelt el. Az Aintree Kórház fej- és nyaksebészeti specialistája több csomót tapintott a nyakán, és a tünetek alapján limfómára gyanakodott. Keira MRI-vizsgálaton, biopszián és ultrahangon is átesett, és PET-CT vizsgálatot is javasoltak annak megállapítására, hogy milyen stádiumban van a betegség.

Keria 12 kilogrammot fogyott négy hét alatt, gyomor- és lábfájdalom gyötri, és naponta akár 20 órát is alszik. Elmondása szerint kutyája, Arlo kezdett el egy adott pontot szaglászni a nyakán, ami miatt végül alaposabban megvizsgálta magát.

„A boldog befejezés várt volna rám, hiszen júniusban férjhez mentem volna, most a legrosszabbra készülünk”

A pár leült a gyerekekkel is beszélni a helyzetről. Keira szerint különösen nehéz volt elmondani nekik a hírt, mivel korábban már elveszítették édesanyjukat, és őt is anyaként tekintik. Keira közösségi oldalain is beszámol a diagnózisáról, hogy felhívja a figyelmet a figyelmeztető jelekre. Többen jelezték neki, hogy a története hatására ők is kivizsgáltatták magukat. Mint mondja, ha ezzel akár egyetlen embernek is segíthet, már megérte megszólalnia, derül ki a Mirror cikkéből.