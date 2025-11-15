„A lányunk előttünk haldoklott és semmit sem tehettünk” - Gyógyíthatatlan daganat támadta meg a kis Evát

Egy kenti házaspár élete percek alatt omlott össze, amikor megtudták: ötéves kislányuk, Eva agyát egy gyógyíthatatlan daganat támadta meg. A szülők tehetetlenül figyelték, ahogy gyermekük napról napra elhalványul. Most azonban elképesztő erővel harcolnak azért, hogy más családoknak ne kelljen átélniük ugyanazt a poklot.

Gyógyíthatatlan daganat elragadta szüleitől a gyönyörű kislányt /

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

„A lányunk előttünk haldoklott és semmit sem tehettünk”

Emma és férje még ma is beleremegnek, amikor visszaemlékeznek arra a pillanatra, amikor kimondták a diagnózist: diffúz középvonali glioma, az egyik legagresszívebb gyermekkori agydaganat. Akkor döbbentek rá, milyen könyörtelen világba csöppentek. Eva minden nap sugárkezelést kapott – úgy, hogy közben apró fejét az asztalhoz kellett szorítani, hogy mozdulatlan maradjon. A szülők szíve beleszakadt, mert pontosan tudták: mindez nem a gyógyulásért, csupán néhány extra hétért történik.

„Azt mondták, szerencsénk lesz, ha hónapjaink maradnak vele. Nem volt menekvés.”

És végül bekövetkezett, amitől a legjobban féltek: elveszítették a mindössze ötéves Evát.

Gyászból született remény – milliók a gyerekekért

A fájdalom azonban nem törte meg a családot. Emma létrehozta az Eva’s Angels alapítványt, amely több más jótékonysági szervezettel együtt közel 800 ezer fontot adományozott egy áttörő klinikai vizsgálatra. Ez a projekt azt kutatja, hogy mely gyógyszerkombinációk működnek a különféle genetikai típusú gyermekkori agydaganatoknál – vagyis pontosan azt, ami Evának esélyt adhatott volna.

És nincsenek egyedül. Sarah és Ben Pullen ugyanilyen tragédiát éltek át, amikor fiuk, Silas mindössze 11 évesen hunyt el. Ők is alapítványt hoztak létre, és egymillió fontot gyűjtöttek a kutatás támogatására.

Életeket menthet, Eva gyógyíthatatlan daganatából született tapasztalatok

A szakértők szerint a diffúz középvonali glioma túlélési esélye mindössze 9–12 hónap. Ezért olyan nagy jelentőségű a vizsgálat, amelyet a Cancer Research UK koordinál: egy nap akár meg is törheti a gyermekkori agydaganatok átkát.

„Ha mi már nem menthettük meg őket, legalább másokat megmenthetünk”

A szülők egyet akarnak: hogy egyetlen másik gyereknek se kelljen úgy meghalnia, ahogyan az övék halt meg – hogy a tehetetlenség helyett végre valódi reményt adhassanak. És talán, éppen az ő fájdalmukból indul el az a kutatás, amely egyszer majd életeket változtat meg - írja a BBC.