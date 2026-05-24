A halál torkából rántották vissza a gyönyörű lányt: Négy új szervvel a testében támadt fel a tüdőbeteg lány

A chicagói Jasmine Jones mindössze ötéves volt, amikor diagnosztizálták nála a cisztás fibrózist. Ez a kegyetlen örökletes betegség lassan, de biztosan pusztítja el a tüdőt és az emésztőrendszert, sűrű, ragadós váladékkal elzárva a szervezet létfontosságú járatait. Jasmine hősiesen küzdött, de az egyetemi évei alatt jött az újabb pofon: a kór szövődményeként cukorbeteg lett, majd alig egy évvel ezelőtt a szervei egyszerre kezdték feladni a szolgálatot.

Jasmine Jones szervezetét szinte teljesen felemésztette a cisztás fibrózis, de a bravúros műtét után végre fellélegezhet Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Aztán kiderült, hogy a veséim már csak 10 százalékon pörögnek. Sokkolt a hír: most akkor jön a máj és a vese is? Mi jöhet még? Minden olyan iszonyatosan gyorsan történt

– emlékezett vissza a drámai pillanatokra a fiatal lány.

36 órás harc: Így győzték le a cisztás fibrózist

A helyzet kritikus volt, az orvosi csapatnak lépnie kellett. Úgy döntöttek, egyetlen monumentális, mindent vagy semmit alapon futó műtéttel kicserélik a lány tüdejét, máját és veséjét is. Dr. Pablo Sanchez és Dr. Rolf Barth vezetésével egy hatalmas stáb 36 órán át küzdött Jasmine életéért a Chicago Medicine klinikán. Ezzel a lány lett az első olyan beteg Illinois államban – és mindössze a hatodik az egész Egyesült Államok történetében –, aki egyszerre négy szervet kapott – írja a People magazin.

Valósággal ragyogott a műtőasztalon

A műtét után a sebészek is elképedtek a változáson.

Ha találkoztak volna Jasmine-nal a műtét előtt, majd meglátták volna másnap, miután az összes szerv a helyére került... egészen másképp ragyogott

– mesélte csodálkozva Dr. Sanchez.

Jasmine-ra most kőkemény rehabilitáció vár, heti háromszor kell terápiára járnia, de a lány arcáról lerí a boldogság, és végtelenül hálás az ismeretlen donorának.

Nem lehet valaki ennél önzetlenebb. Valójában az életét adta azért, hogy én élhessek. Egyszerűen nincsenek szavak arra, mennyire hálás vagyok ezért. Korábban nem éltem az életet, csak egy külső szemlélő voltam. De most úgy érzem, én vagyok a főszereplő! Bármire képes vagyok

– mondta Jasmine, aki végre új esélyt kapott a sorstól.