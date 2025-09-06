41 éves koráig azt hitte, asztmás – valójában gyógyíthatatlan betegséggel élt

A 41 éves Simon Wade gyermek kora óta azt hitte asztmás, de 2023 februárjában cisztás fibrózissal diagnosztizálták. Ez egy életet korlátozó és gyógyíthatatlan genetikai betegséggel, amely sűrű, ragadós nyák felhalmozódását okozza a tüdőben és az emésztőrendszerben.
Gyerekként légzési nehézségekkel küzdött, de az orvosok asztmát diagnosztizáltak nála, és soha nem merült fel más lehetőség. Évtizedekig ebben a hitben élt, egészen addig, amíg feleségével, Hannah-val gyermeket nem szerettek volna. Mivel a próbálkozások sikertelenek voltak, ismét orvoshoz fordultak, ekkor derült fény a valódi okra.
Ma, 44 évesen Simon nem szed gyógyszert, és azt mondja a rendszeres testmozgás a legnagyobb gyógymódja. Egy meddőségi kezelés segítségével ma már hárman vannak: megszületett kislányuk, Ava.
Ha a partneremmel nem próbálkoztunk volna teherbe esni, talán még ma sem tudnám, hogy ezzel a betegséggel élek. Amikor megtudtam a diagnózist, sok minden értelmet nyert, de az is eszembe jutott, hány más ember élhet úgy, hogy nem is tud róla, cisztás fibrózisa van.
Simon ma aktív és egészséges életmódot folytat. A cisztás fibrózist ma már újszülöttként is szűrik, de ez a teszt csak 2007-ben lett bevezetve, jóval Simon születése után. Kislányát, Avát is letesztelték, nála nem mutatták ki a betegséget okozó gént.
Orvosai szerint Wade állapota életmódjának köszönhetően stabil, ezért arra biztatják, hogy folytassa, amit csinál. Ő pedig úgy döntött: idén lefutja a londoni maratont. Célja, hogy minél tovább éljen, lánya, Ava miatt - írja az AOL.
