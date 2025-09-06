41 éves koráig azt hitte, asztmás – valójában gyógyíthatatlan betegséggel élt

A 41 éves Simon Wade gyermek kora óta azt hitte asztmás, de 2023 februárjában cisztás fibrózissal diagnosztizálták. Ez egy életet korlátozó és gyógyíthatatlan genetikai betegséggel, amely sűrű, ragadós nyák felhalmozódását okozza a tüdőben és az emésztőrendszerben.

41 éves koráig azt hitte asztmás, de valójában gyógyíthatatlan betegséggel élt

Gyerekként légzési nehézségekkel küzdött, de az orvosok asztmát diagnosztizáltak nála, és soha nem merült fel más lehetőség. Évtizedekig ebben a hitben élt, egészen addig, amíg feleségével, Hannah-val gyermeket nem szerettek volna. Mivel a próbálkozások sikertelenek voltak, ismét orvoshoz fordultak, ekkor derült fény a valódi okra.

Ma, 44 évesen Simon nem szed gyógyszert, és azt mondja a rendszeres testmozgás a legnagyobb gyógymódja. Egy meddőségi kezelés segítségével ma már hárman vannak: megszületett kislányuk, Ava.

Ha a partneremmel nem próbálkoztunk volna teherbe esni, talán még ma sem tudnám, hogy ezzel a betegséggel élek. Amikor megtudtam a diagnózist, sok minden értelmet nyert, de az is eszembe jutott, hány más ember élhet úgy, hogy nem is tud róla, cisztás fibrózisa van.

Simon ma aktív és egészséges életmódot folytat. A cisztás fibrózist ma már újszülöttként is szűrik, de ez a teszt csak 2007-ben lett bevezetve, jóval Simon születése után. Kislányát, Avát is letesztelték, nála nem mutatták ki a betegséget okozó gént.

Orvosai szerint Wade állapota életmódjának köszönhetően stabil, ezért arra biztatják, hogy folytassa, amit csinál. Ő pedig úgy döntött: idén lefutja a londoni maratont. Célja, hogy minél tovább éljen, lánya, Ava miatt - írja az AOL.