Salamon névnapja

Ház az erdő mélyén: rejtélyesen tűnt el az ott lakó férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 10:30
Rejtélyes épület áll az erdő mélyén. A házban egy férfi élhetett, aki rendszeresen edzett. Rejtély, hogy mikor és miért hagyta ott a házat.
Kovácsoltvas kilincs nyitja a vastag, fa ajtót az erdő mélyén álló elhagyatott házban. Rejtély, hogy ki és miért hagyhatta hátra az épületet. 

Fa lépcső az elhagyatott házban Fotó: Lone Wanderer-urbexes

A „Lone Wanderer” néven emlegetett magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt. Többek között megörökítette a rejtélyes Wágner villát, aminek az udvarában még az autójukat is hátrahagyták a lakók, de járt Elice néni budapesti elhagyatott otthonában is, ahol rengeteg emlék maradt hátra, de bemutatott egy elátkozott víziparkot is. Most egy hegyvidéki túra során rátalált egy elhagyatott házra. 

A ház háttértörténetéről nem sokat tudni, a titokzatos urbexes a tapasztalatairól mesélt a Borsnak. 

"A tervezőjének jó ízlése volt. A sokéves kihasználatlansága ellenére egész jó állapotban volt. Igazi vadregényes kis házikó saját borospincével, illetve egy hatalmas villával a telek végén, amit masszívan lezártak a betolakodók ellen” – mondta hozzátéve:

A jelek alapján egy olyan ember lakhatta, aki rendszeresen edzett. A falra volt írva a napi edzésterv és az elért sikerek. 

Nézz be te is az elhagyatott házba! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted meg:

Galéria: Rejtélyes házat találtak az erdő mélyén
Fotó: Lone Wanderer-urbexes
Fotó: Lone Wanderer-urbexes

 

Urbex jelentése:

Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Az urbexesek természetesen nem rongálnak és nem visznek el semmit. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon. 

 

 

