Ház az erdő mélyén: rejtélyesen tűnt el az ott lakó férfi

Kovácsoltvas kilincs nyitja a vastag, fa ajtót az erdő mélyén álló elhagyatott házban. Rejtély, hogy ki és miért hagyhatta hátra az épületet.

Fa lépcső az elhagyatott házban Fotó: Lone Wanderer-urbexes

A „Lone Wanderer” néven emlegetett magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt. Többek között megörökítette a rejtélyes Wágner villát, aminek az udvarában még az autójukat is hátrahagyták a lakók, de járt Elice néni budapesti elhagyatott otthonában is, ahol rengeteg emlék maradt hátra, de bemutatott egy elátkozott víziparkot is. Most egy hegyvidéki túra során rátalált egy elhagyatott házra.

A ház háttértörténetéről nem sokat tudni, a titokzatos urbexes a tapasztalatairól mesélt a Borsnak.

"A tervezőjének jó ízlése volt. A sokéves kihasználatlansága ellenére egész jó állapotban volt. Igazi vadregényes kis házikó saját borospincével, illetve egy hatalmas villával a telek végén, amit masszívan lezártak a betolakodók ellen” – mondta hozzátéve:

A jelek alapján egy olyan ember lakhatta, aki rendszeresen edzett. A falra volt írva a napi edzésterv és az elért sikerek.

