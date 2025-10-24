Ház az erdő mélyén: rejtélyesen tűnt el az ott lakó férfi

Kovácsoltvas kilincs nyitja a vastag, fa ajtót az erdő mélyén álló elhagyatott házban. Rejtély, hogy ki és miért hagyhatta hátra az épületet.
A „Lone Wanderer” néven emlegetett magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt. Többek között megörökítette a rejtélyes Wágner villát, aminek az udvarában még az autójukat is hátrahagyták a lakók, de járt Elice néni budapesti elhagyatott otthonában is, ahol rengeteg emlék maradt hátra, de bemutatott egy elátkozott víziparkot is. Most egy hegyvidéki túra során rátalált egy elhagyatott házra.
A ház háttértörténetéről nem sokat tudni, a titokzatos urbexes a tapasztalatairól mesélt a Borsnak.
"A tervezőjének jó ízlése volt. A sokéves kihasználatlansága ellenére egész jó állapotban volt. Igazi vadregényes kis házikó saját borospincével, illetve egy hatalmas villával a telek végén, amit masszívan lezártak a betolakodók ellen” – mondta hozzátéve:
A jelek alapján egy olyan ember lakhatta, aki rendszeresen edzett. A falra volt írva a napi edzésterv és az elért sikerek.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Az urbexesek természetesen nem rongálnak és nem visznek el semmit. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.