„Ne sírj miattam anya!” - segítségre van szüksége a rákkal küzdő kamasz fiúnak

Ahogyan azt korábban a Bors megírta, a Pest vármegyében, Kocséron élő 16 éves fiút, Dávidot egy évvel ezelőtt rákkal diagnosztizálták. Az édesanya Kis Erzsébet a családjával mindent megtesz azért, hogy fia meggyógyuljon, viszont segítségre van szükségük, ugyanis nehéz körülmények között élnek.

Erzsébet minden pillanatban a fia mellett van Fotó: olvasói

Hátfájással vitték kórházba

Az édesanya elmondása szerint Dávid nagyon fájlalta a hátát, olyannyira, hogy a fiú már képtelen volt lefeküdni is, ezért kórházba vitték. Az első vizsgálatok megállapították, hogy a fiatalnak az egyik heréje fel van dagadva, emiatt az urológiára került, ahol bebizonyosodott, hogy herecsavarodása van, amit meg kellett műteni, ám a fiúnak ezután se múlt el a fájdalma, így elvitték Szegedre egy teljes kivizsgálásra, ekkor derült ki róla, hogy rákos.

Azt mondták, hogy már a hereműtétnél meg kellett volna állapítaniuk, hogy rákos a fiam

– mondta az édesanya, aki azt is elárulta a Borsnak, hogy kiderült a fia heréjéből indult a baj, ami átterjedt a lépére és a májára, ami bedagadt, így nyomta az idegeket és amiatt fájt a háta.

– Amikor az orvos megmondta, hogy csomók vannak a fiamban, hozzátette: egy részét megműtik, majd a másik részét kemoterápiával kezelik. Mondanom sem kell, hogy én majdnem összeestem… Dávid jobban kezelte a helyzetet, ami azóta is kitart, mi pedig próbáljuk őt támogatni.

„Ne sírj értem anya!”

A fiam teljesen higgadt volt. A hírre, hogy rákos, annyit mondott csak: Én tudom, hogy meg fogok gyógyulni, ez a része nem érdekel. Az érdekel, hogy végre ehessek rendesen, mert már nagyon éhes vagyok!

Elkezdték neki a kemoterápiát is, amit nagyon ügyesen viselt. Az édesapjával és a testvéreivel is próbálunk kitartani, de nagyon nehéz. Én többször is elsírtam magam, de Dávid mindig megkért, hogy ne sírjak érte, mert akkor ő is sírni fog…

Dávid tudja, hogy meg fog meggyógyulni, ám segítségre van szüksége Fotó: olvasói

Segítségre van szükségük

Erzsébetnek és férjének öt gyermeke van és albérletben élnek. Mivel az asszony folyamatosan a beteg fia mellett kell töltse a napjait, csak egy fő kereső van a családban, így segítségre van szükségük.

- Nem hazudok, nagy a baj… Egyáltalán nem maradt pénzünk, még a kötelező dolgokra sem. Éppen ezért kérném, hogy aki tud, segítsen! Mi a legkevesebbnek is örülünk, de még az élelmiszer csomagnak is! Hálásak lennénk érte! - zárta az aggódó édesanya.